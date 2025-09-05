【福岡県小郡市】歌じまん集まれ！出場者の応募は10日まで

筑後地区観光協議会

小郡市を元気にしてくれる「歌じまん」な人を募集中。コンテストの上位3人には小郡市の特産品などをプレゼントします。

募集概要

対象：カラオケの機械採点で90点以上を出したことがある人

参加費：無料

定員：25人(抽選) ※小郡市民優先

申込方法：小郡市ホームページで募集要項を確認し、申込書を窓口に提出するか申込フォームで申込み

申込締切：9月10日(水) 17時 ※抽選結果は9月12日(金)までにメールで連絡

説明会：9月18日(木) 18時（小郡市役所 南別館3階）

予選

日時：9月26日(金) 17:30～20:00

会場：小郡駅高速高架下 地域交流ひろば(小郡市小郡133-1)「キッチンビアガーデン」内

アクセス：駐車場なし、甘木鉄道小郡駅から徒歩1分、西鉄小郡駅から徒歩3分

本選

日時：10月19日(日) 13:20～14:40

会場：小郡市生涯学習センター七夕広場(小郡市大板井1180-1)「小郡市民まつり」内

アクセス：無料駐車場あり、甘木鉄道大板井駅から徒歩5分、西鉄小郡駅から徒歩15分

詳細を見る :https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/211/5082

【主催・問合せ】

小郡市民まつり実行委員会（事務局：小郡市商工観光課内）

TEL:0942-73-9103

【発信】

筑後地区観光協議会

（事務局：久留米市役所観光・国際課内）

TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707