【福岡県小郡市】歌じまん集まれ！出場者の応募は10日まで

筑後地区観光協議会


小郡市を元気にしてくれる「歌じまん」な人を募集中。コンテストの上位3人には小郡市の特産品などをプレゼントします。



募集概要

対象：カラオケの機械採点で90点以上を出したことがある人


参加費：無料


定員：25人(抽選)　※小郡市民優先


申込方法：小郡市ホームページで募集要項を確認し、申込書を窓口に提出するか申込フォームで申込み


申込締切：9月10日(水) 17時　※抽選結果は9月12日(金)までにメールで連絡


説明会：9月18日(木) 18時（小郡市役所 南別館3階）



予選





日時：9月26日(金) 17:30～20:00
会場：小郡駅高速高架下 地域交流ひろば(小郡市小郡133-1)「キッチンビアガーデン」内


アクセス：駐車場なし、甘木鉄道小郡駅から徒歩1分、西鉄小郡駅から徒歩3分



本選





日時：10月19日(日) 13:20～14:40


会場：小郡市生涯学習センター七夕広場(小郡市大板井1180-1)「小郡市民まつり」内


アクセス：無料駐車場あり、甘木鉄道大板井駅から徒歩5分、西鉄小郡駅から徒歩15分



詳細を見る :
https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/211/5082


【主催・問合せ】


小郡市民まつり実行委員会（事務局：小郡市商工観光課内）


TEL:0942-73-9103



【発信】


筑後地区観光協議会


（事務局：久留米市役所観光・国際課内）


TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707