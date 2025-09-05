本格派スリランカティー『EMINENT（エミネント）』新登場
輸入卸業として幅広い商品を展開している合同会社エムティーシーは、このたび紅茶の本場スリランカ発のブランド『EMINENT（エミネント）』の日本国内における正規取扱いを開始いたします。世界的に高い評価を受ける本格派スリランカティーを、確かな品質とともに日本のお客様へお届けしてまいります。
EMINENT Teaは、紅茶の本場スリランカで長年にわたり研鑽を重ねてきた紅茶マイスターが監修したブランドです。茶葉の選定からブレンドに至るまでその経験と知識を余すことなく注ぎ込み、一杯の中に紅茶の本質を凝縮しました。
香り立つ瞬間から飲み終えるまで心地よい余韻が続くその味わいは飲む人の感覚を静かに満たし、深く魅了します。
厳選された5つの産地
日本で展開されるラインナップは、スリランカを代表する5つの銘産地から選び抜かれました。
- ウバ（Uva）：爽やかな香気と深みある渋み
- キャンディ（Kandy）：芳醇でまろやかな味わい
- ルフナ（Ruhuna）：濃厚で重厚感のあるテイスト
- ヌワラエリア（Nuwara Eliya）：高地特有の清涼感と透明感
- ディンブラ（Dimbula）：バランスの取れた伝統的な風味
それぞれの産地が持つ個性を最大限に引き出し、日本人の嗜好に合わせてセレクションされた5種類。
一口ごとに異なる表情を見せる多彩な風味は、紅茶が持つ奥深さと魅力を存分に体感させてくれます。
五感で体感する紅茶の世界
- EMINENT Teaのカップを手に取ると、まず立ち上る香りが心を包み込みます。
- 口に含めばやわらかさや力強さが重なり合い、味覚に奥行きを与えます。
- そして飲み終えたあとには、余韻として静かな時間が広がり心に残る一杯となります。
- 紅茶は一瞬の癒しでありながら、人生に寄り添う文化でもあります。
EMINENT Teaはその本質を大切に守りつつ、新しい楽しみ方を日本に届けます。
紅茶スタイルの新しい提案
互換カプセル ― 彼の経験をカプセルに詰め込んだ至福の一杯 ―
EMINENT Teaが提案するのは、日常の中で気軽に本格派の紅茶を楽しめる新しいスタイルです。
紅茶マイスターが監修した 「手軽さと本格的な味わい」 を両立させた互換カプセル。
淹れるのはボタンひとつというシンプルさでありながら、スリランカの銘産地から選び抜かれた茶葉の香りと味わいは本格そのものです。
忙しい朝にも、午後のブレイクにも、夜のリラックスタイムにも。
これまでにない紅茶体験が、日常を上質なひとときへと変えていきます。
ネスプレッソ互換性カプセル
多彩な商品ラインナップ
EMINENT Teaはライフスタイルやシーンに合わせて楽しめる多彩なラインナップをご用意しました。
高級感ある 缶入り50g
上質なデザインの缶は、ギフトや自分へのご褒美に最適。
開けた瞬間に広がる芳醇な香りを閉じ込めました。
日常使いに適した 袋入り100g
毎日のティータイムに取り入れやすいスタンダードタイプ。
家庭やオフィスで気軽に紅茶のある暮らしを楽しめます。
※ 10月下旬発売予定
1杯用に設計された リーフスティックタイプ
1杯分の茶葉をスティックに封入。
オフィスや旅先でもお湯さえあれば本格紅茶が手軽に味わえる新しいスタイルです。
※ 10月下旬発売予定
手軽に本格派を味わえる ネスプレッソ互換カプセル
紅茶マイスターが監修したこれまでにない紅茶体験。
ボタンひとつで広がる香りと深い味わいを、シーンを問わず楽しめます。
※ 10月下旬発売予定
香りを引き立てる シナモンパウダー ※
紅茶に甘く爽やかなアクセントを加え、アレンジティーやスイーツとの組み合わせもおすすめです。
さらに紅茶に限らず、カレーや煮込み料理、パンや焼き菓子など幅広いお料理にもご活用いただけます。
※ 10月下旬発売予定
※ スリランカ産セイロンシナモンについて
シナモンには大きく分けて 2種類 あります。
- カシア（Cassia）中国やベトナムなどで広く生産されているタイプ。香りが強くスパイシーで刺激的な風味を持つ一方、苦味やエグ味が出やすい特徴があります。また、香味成分の一種であるクマリンを比較的多く含むため、過剰摂取による肝機能への影響が懸念されており、欧州などでは食品中の使用量規制が設けられているほどです。
- セイロンシナモン（Ceylon Cinnamon）スリランカで栽培される「シナモン」と呼ばれる品種。香りは柔らかく上品で、ほのかな甘みがあり、紅茶やスイーツとの調和に優れています。
カシアに比べてクマリンの含有量が圧倒的に少ないことから風味と安全性の両面で優れており、世界的にも高級品として高く評価されています。
EMINENT Teaが採用するのは、このスリランカ産セイロンシナモンです。
紅茶の香りを引き立て自然でまろやかな風味を添える素材として安心してお楽しみいただけます。
出展情報
合同会社エムティーシーは、2025年9月25日（木）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される
「Food Style Japan 東京」に出展いたします。
こちらのブースではスリランカ産紅茶「EMINENT」の他、ベルギー産ブレンドバターやフランス産ロブスタースープの試飲をご用意しておりますので、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。
2025年9月25日（木）- 26日（金）
Food Style Japan 東京（東京ビックサイト） https://foodstyle.jp/tokyo/
小間番号：4D-28
https://exhibitor.tenjikai-uketsuke.com/foodstyle-jp-tokyo2025/exhibitors/e0767781/
出展商品
・紅茶（スリランカ
スリランカの豊かな自然が育む上質な茶葉を使用した本格派ティー。
フレッシュな香りと奥行きある味わいは、ホテルやレストランのティーサービスに最適です。
・ブレンドバター（ベルギー
バターの芳醇な香りとコクを持ちながら、作業性・保存性・コスト効率を兼ね備えた
新しいカテゴリーの業務用原料。純バターと同じ溶け方で、工程変更なしに導入可能です。
・ロブスタースープ（フランス
本場フランスの伝統レシピで仕上げた濃厚なロブスターの旨味。
高級レストランの味を再現できるプロフェッショナル向け商品で、前菜やソースベースにも
応用可能です。
お問い合わせ先： 合同会社エムティーシー
所在地 ：埼玉県川口市金山町12-1 サウスゲートタワー川口2F Mio川口
https://www.mtc.jp
設立 ：2017年7月
TEL ：048-299-9420
FAX ：0120-917-500
事業内容
- 自社ブランド「MTC（Milk Total Care）」の開発・販売（乳製品添加物）
- 輸入卸業（スポーツ自転車、食品関係、ITデバイスなど）
- 独自仕様商品の輸入・国内販売
代表氏名 ：目代陽孝
メールアドレス：mokudai@mtc.jp
info@mtc.jp
合同会社エムティーシーは、自社ブランド「MTC（Milk Total Care）」を通じて、高品質な乳製品添加物の開発・販売を行う専門企業です。世界各国（オランダ、ドイツ、オーストラリア、アメリカなど）の厳選されたメーカーとの連携により、独自仕様の商品を輸入し国内市場に提供しています。
また、スポーツ自転車、食品関連商品、ITデバイスなど、多岐にわたる輸入卸売事業も展開。2017年の設立以来、常に信頼と未来を創造する企業として成長を続けています。