原点回帰。今年200 周年を迎えたClarks が最初の一足「Petersburg ピータースバーグ」を数量限定で復刻

原点回帰。今年200 周年を迎えたClarks が最初の一足「Petersburg」を数量限定で復刻します。
1825 年、Clarks の物語は一足のシンプルなスリッパから始まりました。創業者ジェームズ・クラークが兄サイラスの営む羊革のタンナーで生まれた端切れを無駄にせず、柔らかなムートンスリッパを製作したのがすべての始まり ―それが「Petersburg」です。
1828 年には、ジェームズは地元の熟練靴職人エソー・ウィットネルと共に改良を重ね、「ブラウン・ピータースバーグ」が誕生。シープスキンラグの製造では使われない短毛の羊皮を活かしたそのスリッパは、快適さと手頃な価格から人気を集め、やがてClarks が靴づくりの会社として歩み出すきっかけとなりました。当時まだ工場はなく、職人やその家族が自宅で手作業で仕立て、金曜日になると兄弟のもとへ届けられていました。そこにはクラフツマンシップとコミュニティの力が息づいていました。
200 年を迎えるこの特別な年に、Clarks はその原点である「Petersburg」を現代の技術と感性で数量限定復刻。
クラフツマンシップとサステナブルな精神を受け継ぎながら、より洗練されたルームウェアスタイルとして蘇らせました。
「革新的であるには、原点を知っていること」
Clarks の200 年の物語は、足元のぬくもりから始まり、今も続いています。
発売情報
Petersburg（ ピータースバーグ）
カラー：Camel Suede（キャメルスエード）
価格：\17,600（税込）
サイズ展開：Unisex UK4（23cm） / UK6（25cm） / UK8（27cm） / UK10（29cm）
発売日：2025 年9 月12 日（金）
販売店舗：Clarks ストア (https://www.clarks.co.jp/contents/store-locator/)/ オフィシャルオンラインストア(https://www.clarks.co.jp/)にて限定販売
*9 月5 日オープンのクラークス梅田/9 月12 日オープンのクラークス高輪でも同日より取り扱い開始。
なくなり次第販売終了となります。
CLARKS Company Profile
1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。
それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。
Clarks Brand Profile
クラフツマンシップが生む、快適さと普遍のスタイル
「Clarks」は、クラークスが誇る熟練のクラフツマンシップと革新的なテクノロジーを融合し、スタイリッシュでありながらも快適な履き心地を実現するコレクション。シンプルで洗練されたデザインは、どんなスタイルにもフィットする普遍的な魅力を備え、時代やトレンドを超えて愛されています。
ビジネスからカジュアルまで、日常のあらゆるシーンに寄り添う豊富なバリエーションで、毎日に上質な一足を提案します。
クラークスストアについて
時代を超えて愛され続けているアイコンモデルの進化版モデルなどを中心に、ビジネスからスニーカまで品揃え豊富なコレクションを展開し幅広いニーズに対応する店舗となっています。クラークス湘南と渋谷に合わせ新規オープンの梅田と高輪の4店舗を展開。
お問い合わせ先：
クラークス ジャパン 株式会社 / 03-5411-3055
Web Page : https://www.clarks.co.jp/
Facebook : https://ja-jp.facebook.com/ClarksShoes
X：https://x.com/Clarks_JP
Instagram (Clarks) : https://www.instagram.com/clarksshoes/?hl=ja