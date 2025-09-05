【第6期募集／先着】WEB広告に悩む企業向け無料相談会、92％が改善のヒントを実感

オルグロー株式会社

全国オンライン対応のWEB広告の60分無料相談会。

Google Partner認定(https://www.google.com/partners/agency?id=8407345770)のWEB広告運用支援会社・オルグロー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：南 永一）は、WEB広告運用の課題を抱える企業様向けに、「WEB広告の60分無料相談会（全国対応）」の第6期募集を開始致します。

オルグローは、WEB広告（AD Consulting）(https://advertising-ag.com)に加え、SEO、MEO、ECなどWEBマーケティング全般で累計3,000社以上の支援実績を有しており、本当に必要な施策を提案できる、業界でも稀有な存在となっております。

オルグロー公式サイト :https://www.allgrow.co.jp/企業の成長を支えるパートナー

■ 背景：拡大する広告市場と、中小企業の“成果格差”

電通の「2024年 日本の広告費」によれば、2024年のインターネット広告費は3兆6,517億円（前年比+9.6%）に達し、総広告費の47.6%を占めました。一方、中小企業ではIT・DX人材不足や予算面の制約が課題として挙がり、成果創出に向けた伴走支援のニーズが高まりつつあります。当社の無料相談会でも同様の課題が多く見られ、現場の実感とも整合しています。



出典：電通「2024年 日本の広告費」（2025年2月公表）(https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/2024/index.html)

出典：独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業のDX推進に関する調査（2024年）」(https://www.smrj.go.jp/research_case/questionnaire/fbrion0000002pjw-att/202412_DX_point.pdf?utm_source=chatgpt.com)

■ 参加者アンケート結果

相談会参加後の累計アンケート結果では、92％の参加者が「課題解決のヒントを得た」と回答し、前回（第5期）から2ポイント上昇しました。

※2025年8月31日時点、当社調べ

参加者様の声(一部抜粋)：

「ご提案施策の実施後からCPAが20％改善した」

「外部コンサルより、短時間で実践的だった」

「課題解決に対して別の方法もあることに気づきを得られた」

■ 相談会の特長

現役プロによるWEB広告の悩みを解決するための60分です。

・業界別の成功、失敗事例やトレンド共有

・明日から実行できるアクションプランを3つ以上提示

・サービス契約を前提とせず、強引な営業は一切ありません

・守秘義務を徹底し、情報の第三者に開示いたしません

■ 当社サービスについて

当社は「任せる運用代行 × 学ぶインハウス」をコンセプトに、伴走型でWEB広告課題の解決を支援します。運用を“任せたい”方にも、自社で“学びながら内製化したい”方にも、体制・予算・KPIに合わせて成果に直結する支援を提供します。

■ 開催概要

サービス詳細 :https://advertising-ag.com/無料資料請求はこちら

申込期間：2025年9月8日（月）～9月30日（火）

形式：オンライン（Zoom）／60分

参加費：無料

申込枠：先着制 ※枠数には限りがあります。

主な対象：WEB広告に悩む企業の経営者・マーケティング、PR担当者様

お申し込みはこちら :https://advertising-ag.com/lp/「プレスリリースを見た」とご入力ください