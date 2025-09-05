SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）より、WEB連載「THE STYLE Vol.9」スタイリスト 百々千晴さん出演ページ公開

株式会社ファーイーストカンパニーTHE STYLE Vol.9 / 百々 千晴

毎シーズン多くの服に触れ審美眼を磨き続けるファッション業界で活躍するクリエイターたち。公私ともに自分らしいスタイルを確立した彼女たちは、SA VILLE / SA VIEの服をどのように楽しむか。そのこだわりのコーディネイト術をお手本に、あなたも自分だけのスタイルを見つけて。

2025年秋冬シーズンの第１弾となる今回は、自身もスタイルアイコンとして活躍するスタイリストの百々千晴が、カジュアルシックな美意識が光るコーディネイトを披露してくれた。



理屈よりも「好き」を大事に。大人のための抜け感スタイルを極める

理屈よりも「好き」を大事に。大人のための抜け感スタイルを極める

01：モノトーンをフレッシュに楽しむ、キメすぎないネクタイコーデJacket \85,800／ Blouse \52,800／ Pants \58,300／ その他 スタイリスト私物02：シャツ×デニムの定番スタイルを旬なシルエットでアップデートBlouse \49,500／ Pullover \27,500／ Pants \31,900(SERGE) ／ その他 スタイリスト私物03：カジュアルにドレスアップ！意外性のあるテイストミックスBlouson \97,900／ Dress \79,200／ Headband \16,500(Jennifer Ouellette)／ Earrings \18,700(Kenneth Jay Lane) ／その他 スタイリスト私物

百々千晴／Chiharu Dodo

シンプルで洗練されたスタイリングに定評のあるスタイリスト。雑誌や広告のほか、俳優やモデルも厚い信頼を寄せる独自のセンスを持ち味にブランドディレクターとしても活躍。2019年には自身のブランド「SHISHIKUI」をスタートし、2024年にはファッショングッズに特化したブランド「バクト（VAKT.）」をローンチ。YouTubeチャンネル「DODOTUBE」も人気。

SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）

フランス語で「彼女の街 / 彼女の人生」

誰かのかたわらに寄り添うのではなく

彼女の場所 SA VILLE で

より彼女らしい人生 SA VIE を

ANAYI（アナイ）で16年ディレクターを務める片岡恵美子がクリエイションの指揮を執り、上質な素材使いとパターン、ディテールにこだわったコレクションを提案します。

