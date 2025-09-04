福岡県芦屋町・岡垣町発！旅館の朝食に新たな風が吹く。 地域連携で生まれた特別な朝ごはん体験のご案内

株式会社ゼロプラス海山の豊かな食材が揃う遠賀郡芦屋町と岡垣町の旬の味を詰め込んだ朝ごはんをお届けいたします。

福岡県遠賀郡芦屋町に所在する株式会社ゼロプラス（ECサイト名：朝ごはん本舗）は、芦屋町あたか農園で育てられた赤紫蘇を使用した新商品「サクッと赤しそ」を、隣町である岡垣町波津海岸沿いの老舗旅館「はつしろ」（住所：福岡県遠賀郡岡垣町）の朝食メニューに期間限定で加えることとなりました。この取り組みは、単なる商品提供にとどまらず、地域の特産品を旅先で味わう特別な「体験」としてご提供することで、遠賀郡芦屋町の豊かな食文化をより多くの方に知っていただくことを目的としております。遠賀郡内で地域同士が連携する新たな試みとして、話題性も期待されております。

旅の思い出に、旅館で味わう特別な朝ごはんをお楽しみください。

思い出の味は「元気になる朝ごはん」

創業以来、地域の食材にこだわったおもてなし料理で知られる旅館「はつしろ」にて、この度、期間限定の特別企画として、朝食に『サクッと！赤しそ』と芦屋町ブランド認定品の『ぱりぱり梅』の２つの朝ごはん本舗の人気商品を「元気になる朝ごはんお供セット」として提供いたします。

芦屋町ブランド認定品の『ぱりぱり梅』もふりかけとしてお楽しみいただけます。

お客様の旅のハイライトの一つとして、芦屋町で大切に育てられた赤紫蘇の芳醇な香りと、岡垣町の美味しい水で炊いたお米の味をご体験いただき『豊かな朝ごはんの時間』が特別な思い出となり、再びこの地域を訪れるきっかけになれば幸いです。

地域連携が生み出す「食べる旅」の魅力

現在、多くの観光地では宿泊特化型（泊食分離）という選択肢が増えており、新しい旅の形として注目されています。そんな今だからこそ、旅館本来の魅力である地域の食材を美味しく味わい、穏やかな時間を通じて非日常をお楽しみください。

芦屋町産100％『サクッと！赤しそ』を食後にひとつまみするもおすすめです！朝食を囲んだあとはいつもより穏やかな時間を波の音とともに。朝の目覚めに気持ちの良いすっぱさを体験♪

「サクッと！赤紫蘇」をきっかけに、芦屋町の生産者や隣町の旅館の魅力を再発見し、実際に足を運んでいただける「食べる旅」のきっかけを創出できれば幸いです。

【食べて元気になる朝ごはん体験】概要

提供期間: 2025年9月12日（金）～2025年9月30日（火）

提供内容: 旅館の朝食にて「元気になる朝ごはんお供セット」を提供

場所: 海辺の料理小宿はつしろ

詳細: 期間内のみ朝食にセルフサービス形式で提供いたします。

※体験をご希望の場合は、ご予約の際、宿泊料金に必ずお食事付きプランをご選択いただく必要があります。

地域の「食」の発信に貢献してまいります

まるで海に浮かんでいるような青い景色が人気の客室『楓』[海辺の料理小宿はつしろ]

海岸沿いの当館は、波の音、潮の香りでお迎えいたします。お部屋は、玄海灘と日本海が目の前に広がる「全室オーシャンビュー」として生まれ変わりました。

海とお料理で穏やかな時間をどうぞお過ごしください。

≪公式≫海辺の料理小宿はつしろ

子どもに安心して食べさせられる九州のこだわり食材を厳選しております。[朝ごはん本舗]

《子供に伝えたい、我が家の朝ごはん》

親から子へ、子から孫へ伝えたい、わが家の朝ごはん。

忙しい朝、家族の朝ごはんをもっとおいしく、食べて元気になる

福岡県遠賀郡芦屋町から九州産の感動食材を皆様にお届けします。

ご予約は、ECサイト：朝ごはん本舗から受付中

今年もおいしい新米がとれました、令和7年産新米のご予約を開始いたします。

種から稲刈りまで農薬を使用せずに育てたコシヒカリは、体がじわじわと元気になっていく、店長イチオシの特別栽培コシヒカリです。「今まで食べたお米の中で一番美味しい！」と評判の特別栽培米（農薬不使用、栽培期間中）および種子消毒不使用は、ご予約商品となります。

【2025年新米】9月中旬から順次発送

新商品『サクッと！赤しそ』1袋(20g)で赤しそ約125ｇ

新食感がクセになる「そのまま食べる赤しそ」。福岡県芦屋町の特産品を使った「サクッと！赤しそ」。地域創生の想いを込め、赤しその新たな可能性を追求。無添加・無着色で、素材本来の爽やかな香りと鮮やかな彩りをそのままお届けいたします 。

「サクッと！赤しそ」福岡県芦屋町産