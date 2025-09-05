自宅で“ドバイの億ション”見学！ベルトラ、ドバイのラグジュアリー不動産見学オンラインツアーを販売開始

ベルトラ株式会社

現地体験型アクティビティ専門予約サイト『ベルトラ』を運営するベルトラ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：二木 渉）は、ドバイの高級不動産を自宅からリアルタイムで見学できる「ドバイ不動産オンラインツアー」を販売開始いたしました。まるで海外ドラマに登場するようなラグジュアリー物件を現地から日本語ガイドがご案内いたします。投資を検討されている方だけでなく、非日常を楽しみたい方にもご参加いただける新しい体験です。

世界が注目する“ドバイのラグジュアリーライフ”

ブルジュ・ハリファやパーム・ジュメイラなど、ドバイは世界のセレブが集う街として知られています。豪華な不動産は海外ドラマやSNSでも話題となり、年間7％以上の平均平米単価上昇率が報告される※1など、投資先としても注目を集めています。

しかし、現地に行って見学するのはハードルが高いのが実情です。そこでベルトラは、実際に投資や移住を検討されている方だけでなく、旅行気分でドバイのラグジュアリー物件を見学してみたい方にも満足いただけるオンラインツアーを企画しました。

※1 アペックスキャピタル社2024年調査レポート

ツアーの特徴

１.現地ガイドがリアルタイムで案内

豪華ペントハウスや最新開発エリアを生中継で紹介。

まるで現地にいるかのような臨場感を味わえます。

２.セレブ気分を自宅で体験

海外ドラマの舞台になりそうなラグジュアリー物件を気軽に見学可能。

ご紹介する物件やモデルルームは、エマール社が現在おすすめする

最新の物件となります。

３.日本語で質問OK

専門家にその場で相談いただけます。投資・移住を検討する方には、ご購入までの流れやお客様のご希望に応じて次のステップをご案内します。

ツアー概要

実施日：月、火、水、木、金、土

所要時間：1時間

価格：\18,953～ （※1グループ/1端末あたりの料金）

内見可能物件：

EMAAR - MONTIVA BY VIDA（モデルルーム見学/2029年9月完成予定/販売価格:約7,640万円～）など

※見学物件はお申し込み時期により変動する可能性があります。

※本件に関するメディア取材もアレンジ可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

詳細：https://www.veltra.com/jp/mideast/uae/dubai/a/196265(https://www.veltra.com/jp/mideast/uae/dubai/a/196265?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=dubai_onlinetour&sid=1526&cid=dubai_onlinetour)

■ベルトラについて

ベルトラは旅行会社の枠組みを超え、国内から海外、旅行前から旅行後、オンラインからオフラインまで、「心ゆさぶる体験」に出会うためのソリューションを提供します。

現地ツアー数：約22,000ツアー / 現地ツアー催行会社数(世界)：約9,000社

取り扱い国数：150カ国 / 会員：約285万人 / 参加体験談：約630,000件

URL：https://www.veltra.com/jp/(https://www.veltra.com/jp/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=dubai_onlinetour_top&sid=1526&cid=dubai_onlinetour_top)