サーバーワークス、AWS マネージドサービスプロバイダ（MSP）プログラム認定を 10 年連続で更新

アマゾン ウェブ サービス（以下： AWS ）の AWS プレミアティア サービスパートナーである株式会社サーバーワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大石 良、以下：サーバーワークス）は、AWS マネージドサービスプロバイダ（MSP）プログラム（以下：MSP）認定を、最新版であるバージョン 7.0 に基づき更新したことをお知らせします。本バージョンでは、サステナビリティへの取り組みや、セキュリティ関連の能力やプロセス整備の要件の強化、また AI 関連の項目が新たに追加されています。また、当社は 2015 年から本認定を継続して更新しており、今回で 10 年連続の更新となります。

■AWS MSP プログラムとは

次世代のマネージドサービスと機能を提供する AWS パートナーネットワーク（ APN ）のサービスパスパートナーの能力を確認し、その対応状況に対して認定される AWS の技術認定プログラムです。

MSP 検証チェックリストに沿って、事業の存続性や財務的な健全性、クラウドアーキテクチャ、自動化、最適化といった多岐にわたる分野において、お客様をサポートするために必要な能力および実績などをもとに第三者の監査機関による監査が行われます。AWS MSP プログラムでは 1 年に一度その時点での最新の MSP 検証チェックリストの要件を満たすことが求められています。

サーバーワークスは、今後も AWS との強力な連携のもと、AWS のプレミアティアパートナーとして、そして変化するニーズに応じた MSP パートナーとしてこれまで培ってきた専門性と実績を活かし、お客様の AWS クラウド活用を強力に支援してまいります。

■株式会社サーバーワークスについて

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、2008 年よりクラウドの導入から最適化までを支援している AWS 専業のクラウドインテグレーターです。

2025 年 8 月末現在、1,480 社、27,100 プロジェクトを超える AWS 導入実績を誇っており、2014 年 11 月より AWS パートナーネットワーク（ APN ）最上位の「AWS プレミアティアサービスパートナー」に継続して認定されています。

移行や運用、デジタルワークプレース、コンタクトセンターなど多岐にわたって認定を取得し、 AWS 事業を継続的に拡大させています。

取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください：

https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000000NaBHzIAN/

