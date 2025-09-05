川崎病をご存知ですか？日本医師会制作の「健康ぷらざPlus」で川崎病に関する知識を高め、早めの受診につなげよう！

公益社団法人日本医師会

皆さんは川崎病という病気をご存知でしょうか？

子どもに多く見られる川崎病は、診断・治療が遅れてしまうと20～30％の患者に心臓の筋肉に血液を送る冠動脈にこぶが生じると言われており、早く気づいて小児科を受診することが大切と言われています。

日本医師会（会長：松本吉郎）ではこのたび、川崎病の特徴的な症状を知ってもらうことで早期の発見につなげてもらうことを目的として、「健康ぷらざPlus」の最新号Vol.9 で川崎病を取り上げ、９月５日に公式ホームページで公開しました。

健康ぷらざPlus最新号はこちら :https://www.med.or.jp/people/plaza/plus/vol9/

最新号では、「川崎病を知っておこう」をテーマとして、三浦大東京都立多摩南部地域病院副院長が(1)発熱、(2)目の充血、(3)唇や舌の発赤、(4)発疹、(5)手足の発赤、(6)首の腫れなど６つの主な症状や急性期の治療法などについて解説しています。

コロナ禍においては減少したものの、川崎病の発生数は小児人口が減少しているにもかかわらず、増え続けています。適切な治療につなげるためにも、お子さんの発熱が続く場合には川崎病の可能性も疑い、早めに小児科を受診しましょう。

「健康ぷらざPlus」は皆さんに健康に暮らすヒントをお届けするために、医療機関の待合室などに掲示してもらうポスターとして日本医師会が制作している「健康ぷらざ」のWEB版です。

これまで「コンタクトレンズ」や「児童・生徒の睡眠障害」などをテーマとして取り上げていますので、ぜひ最新号と併せてご活用願います。

過去の健康ぷらざPlus一覧 :https://www.med.or.jp/people/plaza/plus/

