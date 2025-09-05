アジアクエストが提供する「DevOps導入支援サービス」が、AWSファンデーションテクニカルレビュー（FTR）for Service Offerings認定を取得

アジアクエスト株式会社アジアクエストが提供する「DevOps導入支援サービス」が、AWSファンデーションテクニカルレビュー（FTR）for Service Offerings認定を取得

IoTやAIなどのデジタル技術を活用して企業のデジタルトランスフォーメーションを支援するアジアクエスト（本社：東京都）が提供する「DevOps導入支援サービス」が、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）のパートナープログラムである、AWSファンデーションテクニカルレビュー（FTR）for Service Offerings 認定されたことをお知らせいたします。

この認定により、アジアクエストが提供する『DevOps導入支援サービス』が、お客様の成功にとって重要なセキュリティ・信頼性・運用上のプロセスにおいて、AWSのベストプラクティスに準拠していることが認められました。

アジアクエスト株式会社 ⇒ https://www.asia-quest.jp/(https://www.asia-quest.jp/)

■「DevOps導入支援サービス」について

本サービスは、開発チーム（Development）と運用チーム（Operations）が連携して、ソフトウェア開発のデプロイを迅速かつ継続的に進める「DevOps」の導入を包括的にサポートするものです。

近年のデジタル化の進展に伴い、企業はより短期間での新サービスのリリースや既存サービスの改善が求められています。こうした企業のニーズに対して、アジアクエストの「DevOps導入支援サービス」では、お客様の現状の課題をヒアリングして最適なロードマップをご提案し、CI/CDのパイプライン構築や自動化の支援、内製化に向けた人材育成をご支援いたします。

DevOps導入支援サービス：

https://www.asia-quest.jp/service/cloud/amazon-web-services/lp/devops/(https://www.asia-quest.jp/service/cloud/amazon-web-services/lp/devops/)

■AWSファンデーションテクニカルレビュー（FTR）for Service Offeringsについて

AWSファンデーションテクニカルレビュー（FTR）for Service Offeringsは、AWS パートナーがお客様のAWS利用を支援するために提供するサービスオファリング （例: コンサルティングサービス、プロフェッショナルサービス、マネージドサービス) を、プロジェクトの要件定義、セキュリティ、運用プロセスといった、あらかじめ定義されている要件に従って検証するパートナープログラムです。

以下7つのカテゴリ（2024年4月24日時点）において全ての項目に準拠しているサービスオファリングのみが認定されます。

- Service Offering Definition - サービスオファリングの定義- Project Plan Template - プロジェクト計画テンプレート- Technical Expertise - 技術的専門知識- Risk Mitigation - リスクの緩和- Security - セキュリティ- SaaS Components - SaaS コンポーネント- Customer Feedback - お客様のフィードバック

参考（AWS Blog）：

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/ftr-expands-to-include-service-offerings/

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/ftr-for-service-offerings-requirements/

■当社のAWSに関する取組み

当社はアドバンストティアサービスパートナーとして、AWSの高い専門知識を有するクラウドエンジニアの育成や、お客様のニーズに沿ったAWS導入支援ソリューションをご提供しております。業種業態を問わず、これまで多くのお客様のAWS導入構築や運用のご支援をして参りました。

また、AWSに関する専門知識や実績を保持するパートナーとして、以下認定を取得しています。

- AWS Well-Architectedフレームワークを用いてシステム導入やお客様環境の改善を実行できる専門知識や実績を保持するパートナーとして、2024年7月に「AWS Well-Architected パートナープログラム」に認定されています。- 2024年12月にAWS認定資格が400を超える企業として、『AWS 400 APN Certification Distinction』（認定数達成表彰）に認定されています。

アジアクエストは引き続きAWSに関する知識と技術力、実績の充実を推し進めると共にお客様に寄り添う並走型パートナーとしてAWS導入を引き続きご支援して参ります。



※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※アマゾン ウェブ サービス、AWSおよびAmazon Web Servicesロゴは、米国および/またはその他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■アジアクエスト株式会社について

アジアクエストは、お客様のDX（デジタルトランスフォーメーション）に必要なコンサルティングから、デジタルテクノロジーを駆使したシステムの設計、開発、運用までを一貫して伴走支援します。

IoT、AI、Cloud、Mobile、Web、UI/UXの各デジタル分野の専門テクノロジーチームを有し、お客様のゴールに向けて最適なプロジェクトチームを編成します。DXに関する豊富な知見と幅広い技術力により、ビジネスモデルの有効性や技術的な課題を検証する為のPoCの実施やデジタルに対応した大規模なシステムの構築まで、スピーディーな対応が可能です。

【会社概要】

会社名：アジアクエスト株式会社

代表者：桃井 純

設立年月：2012年4月

本社所在地：東京都文京区後楽２丁目６－１住友不動産飯田橋ファーストタワー 27F

URL：https://www.asia-quest.jp/