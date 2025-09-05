大特集は「勉強のモチベUP術」／言葉力がつく「かるた」付録も！／『AERA with Kids2025秋号』9月5日発売！／「超・最新防災術」や「学校＆友達トラブルどう解決？」特集も

株式会社朝日新聞出版

小学生や未就学児のママ・パパに子育て情報を届ける「AERA with Kids 2025秋号」（朝日新聞出版）が9月5日（金）、発売されました。巻頭特集は「『めんどくさい』が『やる気』に変わる！勉強のモチベUP術」。親子で遊べる、言葉力がつく「かるた」付録もついています。このほか「超・最新防災術」「学校＆友達トラブルどう解決する？」「小学生からのおうち英語」などを特集。インタビューには、杏さんが登場しています。

勉強も行事も忙しくなる2学期。「計算も音読もめんどくさい」「宿題やりたくない」というお子さんの声がいろいろな家庭で聞こえてきそうです。そこで今号は「勉強のモチベUP術」を大特集しました。

子どもが勉強や宿題を「めんどくさい」と言う背景には、「わからない」「自信がない」のほか「机が狭い」「誘惑が多い」……など、実はいろんな原因が隠れていることがあります。この特集では、それらを原因ごとにアプローチし、モチベーションがアップする方法をさまざまな専門家に聞きました。

親の声かけ・接し方、子どものタイプに合った勉強法、国語・算数・理科・社会の教科別「めんどくさい」克服テクに、勉強がはかどる部屋づくり、おすすめグッズの紹介まで。子どもが前向きに勉強に向き合うためのアイデアが満載です。

第2特集は「学校＆友だち関係のトラブル、どう乗り越えた？」。先輩ママ・パパ30人に、ご自身やお子さんに起きたトラブルと、それらの対応の成功談と失敗談を総力取材しました。テーマは「子ども同士のお金の貸し借りでトラブル」「ゲームがきっかけで絶交」「担任の先生と相性が合わない」など。「やってよかったこと」＆「後悔したこと」を赤裸々に語ってもらいました。

そして今号は特別付録つき。「意味」を聞いて「ことば」をとる人気ゲーム「いみとりかるた」とコラボした、AERA with Kidsオリジナルバージョンの切り取り式かるたです。白紙のカードもついているので、自分な好きな言葉や大切な言葉を辞書で調べて書き込んで、オリジナル問題も作れます。親子で楽しみながらチャレンジできます。

「親も知らない!? 超・最新防災術」では、最新の研究を踏まえた防災対策、子ども一人のときに災害に遭遇したら…の初期行動、防災力をアップする日常の習慣10など、「すぐに」役立つ情報を集めました。

このほか「発達特性のある子へのサポート」「命を守る自転車の乗り方」「小学生から始めるおうち英語」なども特集しています。

巻頭インタビューには俳優の杏さんが登場。読書好きだという３人のお子さんの子育てや、フランスでの生活について語ってもらいました。表紙モデルは人気子役・泉谷星奈さんです。

◇目次

【特別付録】

言葉力がUPする「かるた」で遊ぼう！

【Special Interview】

杏

【第1特集】

「めんどくさい」が「やる気」に変わる！

勉強のモチベUP術

STEP1 「めんどくさい」の本音を知ろう

STEP2 おすすめのモチベUP術を実践しよう

・子どもに対する声かけ・接し方を変える

・子どもに合った勉強法を見つける

・努力をわかりやすく見せて「できた！」を実感させる

・集中しやすく勉強がはかどる学習空間をつくる！

STEP3 教科別“めんどくさい”克服テク32

STEP4 やる気を引き出す 空間づくり＆グッズ

【第2特集】

全国の先輩ママ・パパ30人に聞きました！

学校＆友だち関係のトラブル、どう乗り越えた？

○学校や先生にまつわるトラブル＆モヤモヤ体験談

現役の小学校の先生に聞いてみた！学校への不信感どうしたらいい？

○友だち関係にまつわるトラブル＆モヤモヤ体験談

心理学の先生に聞いてみた！親ができる３つの関わり方は？

【BOOK in BOOK】

親子でアップデート！

親も知らない!? 超・最新防災術

○親子で学ぶ防災対策

○とっさのときの初期行動

○オーダーメイド防災のススメ

○防災力をアップする日常の習慣10

○本当に役立つ防災体験

【そのほかの特集】

■これって「発達特性？」と思ったら

知っておきたい安心サポート

■急いで始めなくて大丈夫！

小学生からのおうち英語

■親子でチェック！

自転車の乗り方

■今が過渡期!?

中学受験最前線

【連載・そのほか】

○イラストレーターtomekkoの脱・カンペキ修行 洋服センスを磨くには？

○花まる学習会代表 高濱正伸のもっと花まるTALK ゲスト：落合ひろみ

○アンバサダーColumn「衝撃！ アメリカ現地校の授業」

○趣味が「教育」のパパたちは、子どもとどう接している？ すごパパ座談会

○鈴木編集長のパパにも教えて！ マイクラがわからない ／タツナミシュウイチ

○まな・たび 「いのち」と「宇宙」の謎解き旅

○子育て世代のマネー塾 預貯金より投資のほうが未来の家計を守れるの？

○親子で楽しく作ろう Eduキッチン 秋の味覚がギュッ！鍋で作る炊き込みご飯

○親子で語るニュースのキーワード「2025参院選」

○現役小学校教諭のここだけの話 木村翔太先生の裏保護者会 ほか

AERA with Kids 2025年 秋号

定価：998円（本体907円＋税10％）

発売日：2025年9月5日（金曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKM93WBM/