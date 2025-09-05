広告配信サービス「pinpoint」が採用動画広告を強化　特設サイト公開~企業の採用広報の母集団形成を支援する広告配信サービスで新卒採用を支援

株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀧野 諭吾、以下イオレ）は、精密なセグメント設定が可能なweb広告配信サービス「pinpoint」において、採用動画広告施策を強化するため、特設サイトを公開したことをお知らせいたします。

URL：https://shinsotsumovie.pinpointdmp.com/

■「pinpoint」採用動画広告について

近年では人材広告市場は活発化するとともに、様々な企業において人材不足が課題となっています。なかでも新卒採用は売り手市場が今後も続き、企業が求める人材の獲得は非常に厳しい状況となっています。学生が企業を選ぶ上で参考にするものは時期により変化していますが、SNS利用率の高い学生の間では、企業を選ぶ際に採用動画を重視するケースも非常に多くなっています。

イオレの提供する「pinpoint」は、精密なセグメント設定によって本当に届けたいターゲット属性に、多数のwebメディアを通じて広告配信が可能なDSP広告です。約700万人（2025年3月時点）の会員を持つ自社サービス「らくらく連絡網」のほか、2000万人以上のオーディエンスデータを保持しております。大手人材派遣会社とのデータ連携などを進めており、属性情報に特徴のある会員制（登録型）サービスの活用可能なユーザーデータを積極的に増やすことで、サービスの価値を向上させてまいりました。求人広告領域に特化した広告運用力とクリエイティブ制作力を保持しており、顧客にご満足いただける成果を実現し続けています。

今回、採用動画広告施策に特化した「pinpoint」の特設サイトを新たに公開しました。「pinpoint」を活用することで潜在層に向けた認知施策が可能となることなど、学生への採用動画広告における「pinpoint」の活用についての情報を提供しております。「pinpoint」の持つデータの独自性、求人広告配信における自社優位性を活用し、企業における人材不足の課題をともに解決してまいります。

■「pinpoint」について

自社が保有するオリジナル属性を活用し、特定のユーザーだけにSNS上に広告を出すことが可能なDSP広告配信サービスです。「pinpoint」でしか叶わない高いターゲティング精度を活かして、SNS上でターゲット層へのアプローチを可能にします。

さらにイオレでは、SNSのターゲティング広告を活用した広告運用だけでなく、採用広告に効果的な動画制作も行っております。企業の採用活動に最適な広告デザインから一貫で柔軟な対応が可能です。

また「pinpoint」を活用したターゲティング広告では、特定大学の学生のみに絞ったアプローチなど、ターゲット学生からの応募を促す広告配信が可能です。例えば採用の難しい難関校の学生などといったより獲得が困難な人材獲得に向けて、採用特化チームが実績を元に企業に最適なプランニングを行います。

特定大学の学生への訴求方法がまとまった特設サイトも公開しております。

ご興味のある人事担当者や企業様は下記よりお問い合わせください。

問い合わせ URL：https://shinsotsushiteikou.pinpointdmp.com/

【会社概要】

■社 名：株式会社イオレ

■本社所在地：〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町6-16 RONDO日本橋ビル4F

■代 表 者：代表取締役社長 瀧野 諭吾

■設 立：2001年4月25日

■資 本 金：9億1533万円 ※2025年3月31日時点

■従 業 員 数：100名 ※2025年3月31日時点

■上 場 市 場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）

■事 業 内 容：

・PC・スマートフォン向け各種サービスの運営（「らくらく連絡網＋(プラス）」）

・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供

・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供

・インターネット広告事業

・セールスプロモーション事業

・Web3 事業（NFT 販売代理、ギルド運営）

・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営

・旅行事業

・AIデータセンター事業

・暗号資産金融事業

