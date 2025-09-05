【T2presents　よさこい踊り子応援企画　開催レポート】高知市のマンスリー住宅ブランド「T2」がよさこい踊り子の宿不足に向けて無償で自社物件を提供する応援企画を実施しました

株式会社高知ハウス＜実際に「よさこい踊り子応援企画 2025」をご体験いただいた踊り子の皆さんの写真＞

マンスリーブランド「T2」（本社：株式会社高知ハウス 所在地：高知県高知市本町５丁目３－３）は、2025 年 8 月に開催された「よさこい祭り」に合わせ、遠方から参加する踊り子の宿泊不足という課題に対応するため、自社管理物件を無償で提供する企画を実施しました。

本企画は、踊り子の活動支援と地域への貢献を目的として行い、参加者から好評いただきました。

■背景

よさこい祭りは年間 100 万人が訪れる人気イベントであり、毎年全国から多くの踊り子や観光客が訪れ、高知市内の宿泊施設は常に満室状態になります。特に踊り子にとっては宿泊費や宿泊先確保の難しさが大きな負担となっています。そこで、弊社ではよさこい祭りに参加する踊り子へ少しでも参加を手助けする取り組みをしたいと考え、今回の企画に取り組みました。

■企画概要

T2 では、よさこい祭りを支える一助となるべく、遠方から訪れるよさこいの踊り子を対象に、自社のマンスリー物件を無償で宿泊提供しました。

提供対象：県外から参加する踊り子

提供内容：T2 マンスリ―物件／単身用 10 室（比島町～升形エリア）

宿泊期間：2025 年 8 月 9 日～13 日

利用者数：10 名

■実施結果

利用した踊り子からは、「よさこいを踊り終わったあとも、街の中心地から徒歩で帰れるから本当に助かりました。」「家電完備だったので、衣装を毎日洗濯・乾燥できて、アイロンがけもできて、めちゃくちゃ助かりました」「おしゃれなインテリアに囲まれ、まるで高知で一人暮らしをしているような特別な体験ができて、本当に楽しかったです。」といった声が寄せられました。

※踊り子 SNS より宿泊感想を抜粋

■今後の展開

今回の取り組みをきっかけに、T2 では来年度以降もよさこい祭り参加者の宿泊支援や、地域貢献につながる取り組みを検討していく予定です。

＜今年度の取組予定＞

・高知市上町の遊休施設となっていたビルを一棟貸しの民泊施設へ改修し開業予定

上町地域振興に向けた取り組み等を検討しています

＜企画参加者より撮影いただいた写真＞ ※Instagram から写真を抜粋

高知市のマンスリーブランド「T2」について

T2 は「ただ滞在する」のではなく、「高知で暮らすように滞在できる体験」を提供するマンスリーブランドです。高知の名物でもある路面電車（Tram）＆まち（Town）をテーマにそれぞれの頭文字から T2 というブランド名をつけました。

地方では空き家だけでなくマンション等の賃貸物件においても空室率の高さが課題となっています。T2 ではこうした空き資源を活用し、入居者にとっては快適で観光要素も取り入れた滞在を、地域にとっては経済波及効果を生む仕組みを実現しています。観光客の中長期滞在から、ビジネスシーン利用、移住希望者のお試し住宅としての利用まで、T2 は「高知で暮らすように滞在する」スタイルを発信していきます。

■HP：https://t2-kochi.jp/ ■公式 Instagram：https://www.instagram.com/t2_kochi/

※Instagram にてよさこい踊り子応援企画の募集、踊り子宿泊感想を掲載しています

株式会社高知ハウスについて

【会社概要】

社名：株式会社高知ハウス

本社所在地：高知県高知市本町５丁目 3ー3

代表取締役：和田英知

事業内容：賃貸不動産管理業務、不動産の賃貸・売買の仲介業務、賃貸関連有効活用コンサルティング業務、リフォーム工事・ルームクリーニング・クリーンアップ工事、損害保険代理店業務、賃貸周辺業務

設立：平成８年８月３０日

HP：https://kochihouse.co.jp/

