【事業拡大の号砲！】売れるネット広告社グループ、初のグループ3社合同リアルセミナーを開催！～ グループ総合力で次なる成長ステージへ ～

売れるネット広告社グループ株式会社


売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 当社）は、2025年9月18日（木）にグループ会社3社共同による初のリアルセミナーを開催することが決定しましたので、お知らせいたします。




今回のセミナーには、当社グループの中核企業である「売れるネット広告社」に加え、成長領域である越境EC支援を担う「売れる越境EC社」、AIを活用したマーケティング領域を牽引する「売れるAIマーケティング社」が登壇いたします。また、外部パートナーとして、食品EC支援に強みを持つ Gastroduce Japan株式会社も参加します。




【セミナー開催の意義】




本セミナーは、当社グループとして初めて複数のグループ会社が一堂に会し、リアルイベントとして共催する取り組みです。これにより、


- グループ横断でのシナジー創出
- 新規顧客・市場開拓への加速
- AI・越境ECなど高成長領域の事業拡大

といった成長戦略を業界関係者の皆さまに直接お伝えできる機会となります。




また、セミナー後は登壇者・参加者の交流を目的とした懇親会も開催することで、D2C事業主同士の情報交換やノウハウ共有の促進を行い、D2C業界の更なる活性化に貢献してまいります。




【セミナー概要】



・日程　：2025年9月18日


・場所　：売れるネット広告社 東京オフィス


　　　　　〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場 20階


・スケジュール


　　受付　　　　　　　　　　　　　　　　 :15:30～16:00


　　第一講演（売れるネット広告社)　　　 ：16:05～17:05


　　第二講演（売れるAIマーケティング社） ：17:15～17:45


　　第三講演（売れる越境EC社）　　　　　 ：17:45～17:55


　　第四講演（Gastroduce Japan株式会社）：18:25～18:55


　　交流会 　　　　　 ：19:00～20:00



▼お申込みはこちら


https://forms.gle/5RcgUb7RRBbqbbPL8




【今後の展望】




当社グループは「マーケティング×テクノロジー」で新しい価値を創造し、国内外における顧客企業の売上最大化を支援してまいります。今回のリアルセミナーは、その第一歩であり、グループ総合力の強化と事業成長の加速に直結する重要な施策と位置付けております。




当社グループは、今後も積極的に外部パートナーとの連携を深め、新規事業の創出と収益基盤の拡大を進めることで、株主の皆さまへの企業価値還元を一層強化してまいります。




社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）



東京オフィス


〒135-0091　 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階


TEL：03-6459-0562　FAX：03-6459-0563



福岡オフィス（本社）


〒814-0001　福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8　RKB放送会館4階


TEL：092-834-5520　FAX：092-834-5540



代表者：代表取締役社長CEO 加藤公一レオ


設立日：2010年1月20日


URL　：https://group.ureru.co.jp


Facebook ：https://www.facebook.com/ureru



＜リリースに関するお問い合わせ＞


売れるネット広告社グループ株式会社 取締役CFO 植木原宗平


E-MAIL ：uekihara@ureru.co.jp


TEL　　：092-834-5520