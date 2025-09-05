¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¢DZOFilm ¥·¥Í¥Þ¥×¥é¥¤¥à¥ì¥ó¥º¡ÖVespid Prime 2¡×¤ÎÃíÊ¸¼õÉÕÃæ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Àî ¹ÔÍÎ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢DZOFilm¡Ê¥Ç¥£ー¥¸ー¥ªー¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¤Î¥·¥Í¥Þ¥×¥é¥¤¥à¥ì¥ó¥º¡ÖVespid Prime 2¡×¤Î¤´ÃíÊ¸¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£½Ð²Ù³«»Ï¤Ï9·îËöº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
2020Ç¯¤Ë½éÂå Vespid Prime¤òÈ¯Çä¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÀ®¸ù¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¿·¥·¥êー¥º Vespid Prime 2¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÉý¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¹â¤¤²òÁüÅÙ¡¢Í¥¤ì¤¿¿§¤Î°ì´ÓÀ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿§¼ýº¹¤ä¥Õ¥ì¥¢¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¡£¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿ÌÀÎÆ¤µ¤ÈË¤«¤Ê¼Á´¶¤òÎ¾Î©¤¹¤ë±ÇÁüÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎVespid Prime¤ä¡¢¤è¤ê³¨²èÅª¤ÊArles Prime¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ãー¥×¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤òµá¤á¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
Ì¾¤ÎÍ³Íè¤È¿Ê²½¤·¤¿Àß·×
½ÓÉÒ¤«¤ÄÀº³Î¤Ê¡Ö¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¡ÊWasp¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Vespid¡£Vespid 2¤Ï¡¢¸÷³Ø¡¦¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤Çºþ¿·¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¹âÀÇ½¤Ê¥Äー¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¡£¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤«¤ÄÉ½¸½ÎÏË¤«¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê±ÇÁü´ð½à¤Ø
Vespid 2¤ÏÁ´¾ÇÅÀµ÷Î¥¤ÇT1.9¤Î³«ÊüÃÍ¤ò°Ý»ý¡£
ÆÈ¼«³«È¯¤Î¿·À¤Âå DPR¡ÊDefinitive-Precision-Grinding¡ËÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º¤ÈÂ¿ÁØ¥Ê¥Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¡¢È¿¼Í¤äÌÂ¸÷¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤²òÁüÅÙ¤È½ã¿è¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ê±ÇÁü¡¢Ë¤«¤Ê¼Á´¶¤ò¼Â¸½¡£¥«¥éーºÆ¸½À¤â¹â¤¯¡¢À©ºî¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸÷³ØÀÇ½
²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¸÷³ØÀß·×¤Ë¤è¤ê¿§¼ýº¹¤òÍÞÀ©¤·¡¢¼«Á³¤ÊÈ©¥Èー¥ó¤òºÆ¸½¡£10Ëç±©º¬¤Î¹Ê¤ê¤Ë¤è¤êÉ½¾ðË¤«¤Ê¥Ü¥±¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£18mm¤«¤é105mm¤Þ¤Ç¤Î¾ÇÅÀµ÷Î¥¤ÇÏÄ¶Ê¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥é»£±Æ¤Ç¤â°ÂÄê¤«¤Ä°ì´Ó¤·¤¿±ÇÁü¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤ÈÂî±Û¤·¤¿ÉÁ¼ÌÎÏ
Vespid 2¤Ï Vista VisionÂÐ±þ¤ÎºÇ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊT1.9¥×¥é¥¤¥à¥ì¥ó¥º¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
18mm¡¢24mm¡¢35mm¡¢50mm¡¢85mm¡¢105mm¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£ºÇÂç46.5mm¤Î¥»¥ó¥µー¤ËÂÐ±þ¤·¡¢RED V-Raptor VV¡¢ARRI Alexa LF¡¢Sony Venice¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÉô¤ÎÃæÈ½¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÀÜ»£±Æ¤ÈË×Æþ´¶¤Î¶¯²½
¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ì¥á¥ó¥ÈÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢1:5.5-1:8 ¤ÎºÇÂç»£±ÆÇÜÎ¨¤ò¼Â¸½¡£Í¥¤ì¤¿¶áÀÜ»£±ÆÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥êー¥¸¥ó¥°¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¥Õ¥©ー¥«¥¹¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Õ¥ìー¥ß¥ó¥°¤òÄó¶¡¡£¼ê»ý¤Á»£±Æ¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¤ÊÅý¹ç¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー
Cooke /i ¥×¥í¥È¥³¥ë¤òÆâÂ¢¤·¡¢ARRI¡¢RED¡¢BlackmagicDesign¡¢¥½¥Ëー¡¢¥¥ä¥Î¥ó¤Ê¤É¤Î¥«¥á¥é¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥á¥¿¥Çー¥¿¤òÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£5¥Ô¥ó Lemo ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Õ¥©¥íー¥Õ¥©ー¥«¥¹¤ä¥×¥íÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¸úÎ¨¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£
·ÚÎÌÀß·×¤È¹â¤¤ÈÆÍÑÀ
1ËÜ¤¢¤¿¤ê¤ï¤º¤«800g¡¢¥Õ¥í¥ó¥È·Â80mm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡£
DJI Ronin 4D¡¢¥¸¥ó¥Ð¥ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¥ê¥°¡¢¥É¥íー¥ó¤Ê¤É¤ËÍýÁÛÅª¤Ç¡¢·ÈÂÓÀ¤ÈÁàºîÀ¤ò·óÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
Vespid Prime 2 (PL¥Þ¥¦¥ó¥È)
18/24/35/50/85/105mm
¥áー¥È¥ëÉ½µ/¥Õ¥£ー¥ÈÉ½µ
Åö¼ÒÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ173,300±ß (ÀÇ¹þ)
9·îËöº¢½Ð²ÙÍ½Äê
Vespid Prime 2 (PL¥Þ¥¦¥ó¥È)
6ËÜ¥»¥Ã¥È
18/24/35/50/85/105mm¥»¥Ã¥È
¥±ー¥¹ÉÕ¤
¥áー¥È¥ëÉ½µ/¥Õ¥£ー¥ÈÉ½µ
Åö¼ÒÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ945,600±ß (ÀÇ¹þ)
9·îËöº¢½Ð²ÙÍ½Äê
¿·À½ÉÊ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.system5.jp/pages/search?kw=Vespid%20Prime2
DZOFilm¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DZOFilm¡Ê¥Ç¥£ー¥¸ー¥ªー¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¤Î¥·¥Í¥Þ¥ì¥ó¥º¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£Á°¿È¤Î²ñ¼Ò¡ÖDongzheng Optics¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡Ê¥É¥ó¤Î¡ÖD¡×¡¢¥¾¥ó¤Î¡ÖZ¡×¡¢¥ª¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¡ÖO¡×¡Ë¤ò¤È¤Ã¤ÆDZOFILM¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»º¶ÈÍÑ¥ì¥ó¥º¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¥·¥Í¥Þ¥ì¥ó¥º·²¤Ï¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¼Á´¶¡¦²è¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥æー¥¶ー¤òÃå¼Â¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¼¡ÂåÍýÅ¹Êç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Ï¡¢DZOFilmÀ½ÉÊ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀµµ¬Í¢ÆþÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢DZOFilmÀ½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆó¼¡ÂåÍýÅ¹¤ÎÊç½¸¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¡¦²»¶Áµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¤Ë·È¤ï¤ë´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.system5.jp/pages/businesscompany
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1989Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿ÊüÁ÷¶ÈÌ³ÍÑ±ÇÁü¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤ò¸Ø¤ë±ÇÁüÀ©ºî¼Ô¸þ¤±¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖSYSTEM5.jp¡×¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¡ºàÈÎÇä¤äµ»½Ñ¥»¥ß¥ÊーÅù¡¢³Æ¼ïÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¡¦È¾Â¢Ìç¤Ç¤Ï±ÇÁüµ¡´ï¡¦²»¶Áµ¡´ï¤ÎÀìÌç¥·¥çー¥ëー¥à¡ÖPROGEARÈ¾Â¢Ìç¡×¤ò±¿±Ä¡£³Æ¼ïµ¡ºà¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÊSystem5 Co., Ltd.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Àî ¹ÔÍÎ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ ¢©102-0093 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®1-2-10 Ê¿²ÏÄ®Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ó¥ë1³¬
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.system5.jp/