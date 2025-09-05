¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÌ²¡×¸¶°ø¤Ï¡¢Ëí¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤«¤â¡©¡Ø¤Þ¤¯¤éÇò½ñ2025¡Ù¤¬Ìó4Ëü¿Í¤Î¥Çー¥¿¤Ç²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ÈËí¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´Ø·¸¡£
Ëí¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿²¶ñ¡¦¿çÌ²¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è³«È¯¡¢µÚ¤Ó¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¯¤é³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀéÍÕ¸©Çð»Ô¡¢ÂåÉ½¡§²Ï¸µÃÒ¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ«¡¢¤¹¤Ã¤¤êµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÌ²¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢¡ÖËí¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¥Çー¥¿¤ÇÃµ¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ø¤Þ¤¯¤éÇò½ñ2025¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÌ²¡×¡áÆü¡¹¡ÖÌ²¤ê¤¬Àõ¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¾õÂÖ¡£ËÜÉ½¸½¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÌ²¡×¤Ï°åÎÅÍÑ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌ²¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÇº¤ß´¶¤ò¼¨¤¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¸ì¤Ç¤¹¡£´¶¤¸Êý¤äÄøÅÙ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¯¤éÇò½ñ 2025Ç¯ÈÇ
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÌ²¡×¸¶°ø¤Î°ìÃ¼¤Ï¡¢Ëí¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Èè¤ì¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÄ«µ¯¤¤ë¤È¡¢¼ó¤ä¸ª¤¬½Å¤¯´¶¤¸¤ë¡×
¡ÖÌëÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤âÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¸¶°ø¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¿çÌ²¤Ø¤ÎÉÔËþ¡£
Â¿¤¯¤Î¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¤³¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÌ²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¡¢ËèÆü»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖËí¡×¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¤Þ¤¯¤éÇò½ñ2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ëí¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÌó4Ëü¿Í¤ÎÀ¼¤ò½¸ÀÑ¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤ÎÇº¤ß¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡ÖËí¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¥Çー¥¿¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·èÄêÅª¥Çー¥¿Ëí¤ÎËþÂÅÙ¤¬¿çÌ²¤Î¼Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Ëí¤ÎËþÂÅÙ¤È¿çÌ²¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¡¢¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤Áê´Ø´Ø·¸¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
Ëí¤Ë¡ÖËþÂ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÌó6³ä¤Ï¡¢¿çÌ²¤Ë¤â¡ÖËþÂ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ëí¤Ë¡ÖÉÔËþ¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÎÌó5³ä¤Ï¡¢¿çÌ²¤Ë¤â¡ÖÉÔËþ¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ëí¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Û¤É¡¢ÌëÃæ¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÌ²¡×¤¬µ¤ÎÏ¤äÂÎÎÏ¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ëí¤È¿ÈÂÎ¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹ÊªÍýÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤Ê¤¤Ëí¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¿²ÊÖ¤ê¤òË¸¤²¡¢¼ó¤ä¸ª¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì²¤ê¤Î¼Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼Ëí¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ïµ¯¤³¤ë¤Î¤«¡©¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¤ÇÁª¤ÖËíÁª¤Ó¤ÎÇØ·Ê
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤Ëí¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜÇò½ñ¤Ï¤½¤Î¹½Â¤¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£6³ä°Ê¾å¤¬Ëí¤ËÉÔËþ
¤½¤â¤½¤â¡¢62.3%¤â¤Î¿Í¤¬¸½ºß¤ÎËí¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉÔËþ¤Î¥È¥Ã¥×3¤Ï¡Ö¼ó¤³¤ê¡×¡Ö¸ª¤³¤ê¡×¡ÖÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ÎÇº¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ËíÃµ¤·¤ÎÄ¹´ü²½
Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤è¤êÎÉ¤¤Ëí¤òµá¤á¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4¸Ä°Ê¾å¤ÎËí¤ò»î¤·¤¿¡×·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¡¢¡ÖËíÃµ¤·¤ÎÎ¹¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÎ¼±ÉÔÂ¤È¤¤¤¦ÊÉ
¤·¤«¤·¡¢Ìó7³ä¤Î¿Í¤¬¡ÖËí¤ÎÀµ¤·¤¤¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£ Ëí¤Î¹â¤µ¤Î¹¥¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌó3³ä¤¬¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¤ÇËí¤òÁª¤Ó¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÌ²¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡£¡Ø¤Þ¤¯¤éÇò½ñ¡Ù¤¬¼¨¤¹¿·¤·¤¤»ëÅÀ
»ä¤¿¤Á¡¢¤Þ¤¯¤é³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡ÖËíÆñÌ±¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Þ¤¯¤éÇò½ñ2025¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÌ²¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿Çº¤ß¤ò¥Çー¥¿¤Ç¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ËíÁª¤Ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¯¤éÇò½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ëí¤Î´ðËÜÅª¤Ê»È¤¤Êý¤äËþÂÅÙ¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¤ÎÊýË¡¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¥Í¥Ã¥¯¤ä¼ó¤Î¥·¥ï¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Âå¿ÍÆÃÍ¤ÎÇº¤ß¤Þ¤Ç¡¢Á´63¹àÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ëí¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÇò½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î¿çÌ²¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¤ò¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¯¤éÇò½ñ 2025Ç¯ÈÇ :
¤Þ¤¯¤éÇò½ñ2025 ³µÍ×
¡Ú¿Þ²òÈÇ¡Û¤Þ¤¯¤éÇò½ñ¥µ¥Þ¥êー(https://www.rakuten.ne.jp/gold/oyasumi/shift/makurawp-summary.html)
Á´63¹àÌÜ¤Î¥Çー¥¿¤«¤éÀ®¤ë¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¾ÃÈñ¼Ô¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤¬¡¢´°Á´ÈÇ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëí¤ÈÌ²¤ê¤Î¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¥ç¥Ã¥×¡ªËÜÅ¹¤Û¤«¡¢¤Þ¤¯¤é³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÄ¾±Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤¯¤éÇò½ñ 2025Ç¯ÈÇ¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤Þ¤¯¤é³ô¼°²ñ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤¯¤éÇò½ñ 2025Ç¯ÈÇ¡×¤´°ÆÆâ¥Úー¥¸
