【DIOR】新作バッグ「ディオール スライダー」が登場
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) JACKIE NICKERSON
Dior Slider ホーボーバッグ ミディアム \440,000
Dior Slider ホーボーバッグ ラージ \510,000
Dior Slider ホーボーバッグ ラージ \580,000
Dior Slider ホーボーバッグ ラージ \580,000
(C) JACKIE NICKERSON
2025-2026年ウィンター メンズ コレクションで登場したこの上なくコンテンポラリーな「ディオール スライダー」ホーボーバッグは、クリーンな曲線とラインが特徴です。エレガンスと実用性の見事な融合を体現し、広々としたメインコンパートメントには、大切なアイテムを収納するためのダブルジッパークロージャーが備えられています。ブラック、グレー、コニャックのしなやかなレザーで仕立てられ、象徴的な「ディオール オブリーク」ジャカードで装飾されたこのユニークなクリエイションは、アトリエが誇るサヴォワールフェールの賜物です。このエレガントなバッグの最後の仕上げとして、ショルダーストラップを調整するためのスライド式金具、リベット、繊細なトップステッチなどの洗練されたディテール、そしてフロントに控えめなトーン オン トーンの“DIOR”シグネチャーが配され、メゾンのヘリテージへオマージュを捧げながら、控えめかつ特別なラグジュアリーを体現します。
この印象的なバッグは、すべての用途に適したミディアムとラージの2つの魅惑的なサイズで展開され、新たなエッセンシャルアイテムとなります。ディオール スタイルの極めてモダンなエッセンスを表現するこの卓越したアクセサリーは、8月21日より全国のディオールブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/CrE9H)にて発売されています。
Dior Slider ホーボーバッグ ミディアム \440,000
Dior Slider ホーボーバッグ ラージ \510,000
Dior Slider ホーボーバッグ ラージ \580,000
Dior Slider ホーボーバッグ ラージ \580,000
@DIOR #Dior #ディオール #DiorWinter25
【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/DYzir