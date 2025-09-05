リアリゼイション 東京都カスタマーハラスメント防止推進事業奨励金の申請サポート強化のため専用LINEを開設。前回、早期締切の人気の奨励金。お早めにご対応ください。

株式会社リアリゼイション

補助金の申請サポート事業を通じてだれもが想いを実現するための社会の実現に向けて、これまでに70億円以上補助金の申請総額と2,000件以上の申請を行ってきた株式会社リアリゼイション（住所：東京都渋谷区渋谷3-6-2エクラート渋谷ビル4F）は、東京都カスタマーハラスメント防止推進事業奨励金の申請サポート強化のため専用LINEを開設しました。

補助金申請サポートを行う認定支援機関 株式会社リアリゼイション

現在、東京都では「カスタマーハラスメント防止条例」に基づき、都内中小企業のカスハラ対策を支援する奨励金制度が実施されています。



マニュアル作成や研修など、具体的な対策を行った企業に40万円の奨励金が支給されます。

初回募集は好評につき締切りを待たずして受付終了。

令和７年度は全3回実施と発表されており、第2回は9月開始予定です。

各回1,000件限定のため、早期に締切となる可能性があります。

現在、第2回申請に向けた申請サポートを受付中です。

■サポート料金

税込11万円

※お支払いは委託時にお願いしておりますが、万一不支給となった場合は、全公募回終了時に 全額返金 いたしますので、ご安心ください。

申請サポート強化のため専用LINEを開設しました。申請サポートをご希望の方は、専用LINEを友だち追加のうえお申し込みください。

専用LINEのお友達追加はこちら(https://hubs.li/Q03GRqK70)から

■奨励金の概要

本奨励金は、都内の中小企業や個人事業主がカスタマーハラスメント（以下、カスハラ）対策に取り組むことを促進し、安心して働ける職場環境の整備を支援するものです。

● 支給額

1事業者あたり最大40万円（要件を満たした場合）

● 対象要件（一部抜粋）

- 都内に本社または事業所を持つ中小企業等または個人事業主- 常時雇用する従業員が300人以下- 都内の事業所で継続的に1年以上事業を営んでいること

● 対象取組

- 令和7年4月1日以降に以下の対策を実施し、それらをカスハラ対策マニュアルの作成と社内外への周知すること。

- 以下いずれか1つ以上の実践的取組を実施 １. 録音・録画環境の整備 ２. AIを活用したシステムの導入 ３. 外部人材（専門家等）の活用

リアリゼイションでは、制度のご案内から書類作成、申請までを一貫してサポートしています。

制度を活用して、ハラスメントのない働きやすい職場づくりを一緒に進めていきましょう。

■個別無料相談・お問い合わせ

現在、第2回募集に向けた無料相談を受け付けております。

カスタマーハラスメント対策に取り組む企業の皆様のご相談を、心よりお待ちしております。

申請サポートをご希望の方は、専用LINEを友だち追加のうえお申し込みください。

専用LINEのお友達追加はこちら(https://hubs.li/Q03GRqK70)から

■リアリゼイションが選ばれている理由

リアリゼイションは国の認定支援機関です。- 累計70億円超・2,000件以上の申請実績 豊富な実績で安心のサポート体制。

- 幅広い制度に対応 国・自治体など、あらゆる補助金・助成金・融資に対応可能。

- 業界最安水準のサポート費用 高品質な支援を、コストを抑えてご提供。

- 経済産業省認定の支援機関 信頼性の高い「認定経営革新等支援機関」としてサポート。

東京都カスタマーハラスメント防止推進事業奨励金の申請サポートをご希望の方は、専用LINEを友だち追加のうえお申し込みください。

専用LINEのお友達追加はこちら(https://hubs.li/Q03GRqK70)から

株式会社リアリゼイション

■設立：2017年7月 https://reali-zation.com/

■代表取締役：森垣 洋平

■事業内容：補助金申請サポート事業

リアリゼイション提供サービス

・御社に適した補助金検索 https://hubs.li/Q02jgHHD0

金をAIが毎月お知らせ https://hubs.li/Q02VB8tn0

・御社に合った補助金の専門家検索 https://hubs.li/Q02jgHG50

・地域やカテゴリから補助

＼完全無料！ニーズにマッチした補助金情報が更新された時のみレコメンド／

「補助金AIレコメンド」

「都道府県」「対象経費」「フリーワード」を

登録すればニーズにマッチした補助金を厳選してお届け！

配信頻度も選べて（週1～月1回）、新しい情報がない場合はメール配信されません。

一方的なメルマガやムダな情報に悩まされず、使える補助金を逃さない賢い選択を。

無料登録はこちら

https://hubs.li/Q03c0-cj0