福岡県主催　宿泊業限定「インターンシップ＆オープンカンパニーマッチングフェア」を開催します！

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター

昨年の福岡県への観光客数は国内外ともに過去最高を記録しており、今後も増加が見込まれている中、その受け皿となる宿泊業の人材不足の解消が大変重要な課題となっています。


このことから、福岡県では、宿泊業への就職を促進するため、学生の皆さんに宿泊業の魅力を知っていただくとともに、学校・学生の皆さんとインターンシップを導入している宿泊事業者をつなぐマッチングフェアを開催します。


直接宿泊事業者と出会え、宿泊業界や企業への理解を深めることができる機会です。是非ご参加ください。



１　開催概要


　　開催日時：１０月１６日（木）　１３：００～１６：００


　　場　　所：アクロス福岡　イベントホール（福岡市中央区天神１-１-１）



２　参加対象


　　大学・短大・専門学校に在学中の学生/大学・短大・専門学校の就職担当者



３　参加費


　　無料



４　出展企業


　福岡県内に宿泊施設がある企業最大３０社


　　※出展企業は下記サイトを随時更新いたしますので、ご確認ください。


　　


出展企業はこちらから :
https://ahc-net.co.jp/lp/fukuoka-shukuhaku/Step3_jobseeker/




５　申込方法


　　下記からお申込みください。　　


　　


お申込みはこちらから :
https://forms.gle/b2KPUJkJNdvJJeqj6



６　その他


　　服装・入退場自由





●参加申込み・問い合わせ先 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


「令和7年度 福岡県宿泊業雇用促進事業」


受託事業者：株式会社アソウ・ヒューマニーセンター運営事務局　


担当：事業開発部　平野・中村　　


〒810-0001 福岡市中央区天神 2-8-41 福岡朝日会館 12 階


TEL：092-733-8293　 FAX：092-725-3622　 Mail: fukuoka-shukuhaku@ahc-net.co.jp


運営時間：9 時 00 分～18 時 00 分（土日祝日を除く）


事業専用サイト：https://ahc-net.co.jp/lp/fukuoka-shukuhaku/


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　　　　