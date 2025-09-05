【10月28日（火）まで】「女性のためのキャリア形成支援セミナー」受講者募集中
神奈川県
セミナーチラシ
- 日時
セミナー：令和７年11月14日（金）10時00分～16時30分
キャリアカウンセリング（個別面談）：11月18日（火）、20日（木）、21日（金）、27日（木）、28日（金）のいずれか
※キャリアカウンセリングは各日10時00分から17時00分のうちお一人につき50分です。
※本講座は、セミナーのみの受講も可能ですが、受講効果をより高めていただくため、セットでの受講をおすすめしております。
- 場所
かながわ県民センター（横浜市神奈川区鶴屋町２-24-２）
※キャリアカウンセリングはオンライン（Zoom）も可
- 内容
キャリアとは？／自分の役割を考える／自分らしさとは何か？／自分の強みを知る／
先輩から学ぼう(先輩との座談会)／キャリアプランを作る
- 講師
片岡 裕子氏 株式会社キャリア・ブリッジ 代表取締役
１級キャリアコンサルティング技能士（国家資格）
- 対象・定員
総就業年数３年～10年程度の女性 30名程度
（申込み多数の場合は、県内在住・在勤の方を優先の上抽選）
- 受講料
2,000円（セミナーのみ参加の場合は700円）
- 申込み・締切
令和７年10月28日（火）までに、かなテラスホームページにて、お申込みの際の注意事項を御確認の上、電子申請入力フォームから申込み。
（URL）https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/kouza_event/careerdesign2025.html
- 主催
かなテラス（神奈川県立かながわ男女共同参画センター）
- 共催
相模原市、横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、三浦市、厚木市、 伊勢原市、海老名市、座間市、二宮町、中井町、大井町、山北町、箱根町、湯河原町
- 問合せ先
かなテラス（神奈川県立かながわ男女共同参画センター）参画推進課
電話 0466-27-2117
休館日 毎週月曜日、９月16日(火)、23日(火）、10月14日(火)、 11月４日（火）、25日（火）
かなテラス（神奈川県立かながわ男女共同参画センター）では、総就業年数３年～10年程度の女性を対象に、就業継続とキャリアデザインを支援するセミナーを開催します。自己分析やロールモデルの先輩女性との座談会等を通じて、自分らしいキャリアについて考えることができるプログラムとなっています。
