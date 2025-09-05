Wonderlabo Holdings、「Wantedly Awards 2025」BEST TEAM NOMINATION 100に選出

株式会社Wonderlabo

マーケティング教育事業等を行うWonderlabo Holdings株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：廣野裕之、以下「当社」）は、ウォンテッドリー株式会社主催の「Wantedly Awards 2025(https://fuze.wantedly.com/)」において、40,000社を超えるWantedly登録企業の中から上位100社（BEST TEAM NOMINATION 100(https://www.wantedly.com/companies/wantedly/post_articles/1001406)）に選出されたことをお知らせいたします。

Wantedly Awards 2025「BEST TEAM NOMINATION 100」とは

2024年8月～2025年7月の期間における取り組みにおいて、40,000社を超えるWantedly登録企業の中から、採用ブランディングや共感採用といった観点で総合的な採用力を評価し、特に優れた100社が選ばれる表彰制度。

Wonderlabo Holdingsの採用情報

現在Wonderlabo Holdingsでは、事務、インサイドセールス、エンジニアなど様々なポジションで積極的に採用を行っております。詳しくは、下記URLをご覧ください。

〔公式採用ページ〕https://wonderlabo-hd.co.jp/recruit

〔Wantedly(株式会社Wonderlabo)〕https://www.wantedly.com/companies/company_5014934

■Wonderlabo Holdings株式会社について

「ワクワクを科学する」をコンセプトに、感情的な「Wonder」と論理的な「Labo」の壁を越え、不可能や不思議を理解・分析することを目指します。

驚異や奇跡など、説明が困難なものを科学する場として存在し、革新的なアプローチで企業の成長と未来の創造を支援します。



本社所在地：東京都品川区西五反田1丁目26番2号五反田サンハイツビル2F

事業内容：マーケティング教育（求職者支援訓練、リスキリング）／プロモーション、映像制作、タレントキャスティング／マーケティングコンサルティング／組織開発・人材育成研修サービスをはじめとした研修サービス

ホームページ：https://wonderlabo-hd.co.jp/home



■お問い合わせ先

Wonderlabo Holdings株式会社 広報担当 山本

メールアドレス：miho.yamamoto@wonderlabo.co.jp

お問い合わせフォーム：https://wonderlabo-hd.co.jp/contact