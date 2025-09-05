集客から営業効率化まで一気通貫！AI×DX活用セミナー開催！
セミナー概要
展示会やWeb経由でリードを獲得しても、
「商談に発展しない」「フォローが途切れる」「歩留まりが上がらない」──
こうした課題を抱える企業は少なくありません。
本セミナーでは、SNSを活用した集客・認知拡大から、AI・DXによる業務効率化・内製化までを一気通貫で解説。
単なるリード獲得にとどまらず、掘り起こし・ナーチャリング・業務改善を組み合わせた再現性ある仕組みをご紹介します。
歩留まり改善と営業効率の向上を同時に実現できる具体的な戦略をお持ち帰りいただけます。
セッション構成
第1部｜長谷川パート：SNS集客とBPO型マーケティング支援（15:00-15:30）
SNSを駆使した多点タッチ戦略（Instagram・X・Meta広告・検索）
「足並み」サービスの事例紹介（総フォロワー4万人超の監修体制）
ナーチャリング導線設計で歩留まり改善
内製化支援の仕組み化（統制ガイドライン・ノウハウ・プロンプト集）
第2部｜宮田パート：AI・DX業務診断と効率化モデル（15:30-16:00）
DX推進の6ステップ
As-Is整理の進め方と課題抽出
「BizScan360」業務診断パッケージの活用
受講メリット
SNS×広告×検索を連動させた高質リード獲得の設計図
商談化率を上げるフォーム設計・ナーチャリング・フォロー手順
AI・DXで実現する業務効率化テンプレート（モックアップ例付き）
KPIチェックリスト（CVR・商談化率・CPA・LTVなど）
こんな方におすすめ
リードはあるが商談・受注につながらない方
部署間の連携やフォロー体制の属人化を解消したい方
集客と効率化を同時に推進したい方
小規模チームでも回せる仕組みを導入したい方
登壇者プロフィール
宮田海斗
コンサルティング事業部長。AI・DX領域を統括。人材・製造・金融・通信・エネルギーなど幅広い業界でDXプロジェクトを推進。業務整理から課題抽出・施策提案まで一貫支援に強み。
長谷川文哉
執行役員／アシナミ事業部責任者。SNSマーケティングとWeb集客に豊富な実績を持ち、伴走型BPOサービス「アシナミ」を運営。認知拡大・リード獲得から内製化支援まで一気通貫で支援。
開催情報
開催日：9月17日（水）15:00～16:00
形式：オンライン（30分×2パート構成）
対象：経営者／事業責任者／マーケ責任者／営業責任者
お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2JL5nTRQRpM-JfiAroS8T5-vYA2UDcq26hCUE8jNcg9ZFww/viewform)