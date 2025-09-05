新たなグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」が、大阪・梅田に10月24日（金）オープン

株式会社ユニクロ

ユニクロは10月24日（金）、新たなグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」を、大阪・梅田にオープンします。この店舗は「ユニクロ LINKS UMEDA店」を増床し、2フロアに売場を拡大して、西日本最大の店舗としてリニューアルオープンするものです。

大阪・梅田は、関西を代表する商業や文化の中心地として、国内外から多くの人々でにぎわう、世界有数の繁華街です。さらに、大阪・梅田のうめきた地区（大阪駅北地区）では、再開発が進んでいます。うめきた地区は、この再開発により、世界中から人々が訪れ、国際的な交流拠点となることが期待されています。その世界からの玄関口に、新たなLifeWearのショーケースとして、ユニクロのグローバル旗艦店が登場します。

関西、そして世界中から多くの人々がつどい、にぎわい、交流するうめきた地区に、最新・最旬・最高の売場と商品、サービスをご用意します。大阪・梅田が持つ魅力を世界中に情報発信し、世界中のお客様に最も支持されるグローバル旗艦店を目指してまいりますので、ご期待ください。

■店舗概要

店 舗 名 ：UNIQLO UMEDA

オープン日 ： 2025年10月24日（金）予定

住 所 ：大阪府大阪市北区大深町1番1号 LINKS UMEDA 1・2階

売場面積 ： 約1,300坪

取扱商品 ： メンズ、ウィメンズ、キッズ、ベビー

グローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」 イメージ