オ・チ～リ星からオンラインくじにやってきまちた！ 「ぷりぷりうちゅうじん」のオリジナルグッズをお見逃しなく！
株式会社カプコンが運営するオンラインくじサービス「カプくじオンライン」（以下、「カプくじ」）にて、「ぷりぷりうちゅうじん」のオリジナルグッズを販売いたします。
なんと全長約40cm！ BIGサイズのぬいぐるみは今にも走り出しそうな、ぷりぷりとしたフォルムが愛らしい一品。さらにお家時間でも大活躍の「スリッパ」や「前髪クリップ」は、使っていると思わず一緒にくつろぎたくなってしまうかもしれません。自由で可愛らしい「ぷりぷりうちゅうじん」やその仲間たちの、カラフルでキュートなアイテムをどうぞお楽しみください！
※“ハズレなしのキャラクターくじ”となっておりますので、S～E賞(全21種)の中から必ずいずれかの賞品が獲得できます。
■開催情報
・販売期間 ：2025年9月5日(金)12：00～2025年10月10日(金)13：59
・販売価格 ：1回880円(税込)
10連セット購入の場合、7,920円(税込)と1回分お得に購入できます！
※送料は別途必要となります。
・お届け日 ：2026年1月中旬～下旬頃予定
・サイトURL ：https://capcom-capkujionline.com/lp/PURIPURI/
■商品ラインナップ
S賞：ダッちゅ！BIGぬいぐるみ (全1種)
A賞：ちゅりっぱ (全1種)
Ｂ賞：尻コンポーチ (全1種)
Ｃ賞：前髪クリっぷ (全5種)
Ｄ賞：アクリルちゅタンド (全5種)
E賞：マイクロファイバークロちゅ (全8種)
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■X(旧Twitter)フォロー&リポストキャンペーンも開催
また、本コラボの開催を記念して、カプくじオンラインの公式X(旧Twitter)アカウント（@Capcom_capkuji）でキャンペーンを開催！
こちらは“RP賞”と題して、カプくじオンラインのアカウントをフォローし、対象のポストをリポストすることで、抽選で2名様に「S賞：ダッちゅ！BIGぬいぐるみ(全1種)」をプレゼントいたします。是非この機会をお見逃しなく！
RPキャンペーン開催期間
2025年9月5日(金)12：00～2025年10月10日(金)13：59
対象アカウント
カプくじオンライン（@Capcom_capkuji）
https://x.com/Capcom_capkuji
【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※予定や内容は予告なく変更する場合がございます。
※詳しい情報はキャンペーンページURLをご確認ください。
※本商品は後日カプコン直営店舗や海外販路にて販売・取り扱いの可能性がございます。予めご了承下さい。
■「カプくじオンライン」とは？
「カプくじオンライン」は、スマホ・PC等のWEBサイトからご利用いただける、「手軽に」「ハズレ無しで」「特別な商品が」「ご自宅まで直接届く」ハズレ無しのオンラインくじサービスです！ カプコン限定の商品やオリジナルグッズなど、様々な企画をお届けいたします！
・サイトURL : https://capcom-capkujionline.com/
■ぷりぷりうちゅうじんとは
オ・チ～リ星からやってきたナゾのうちゅうじん。一日中ぷりぷりして過ごし、なんだかんだ地球になじんでいる。趣味はノリノリダンス。ぷりぷりしているものが好き。
■ぷりぷりうちゅうじんSNSアカウント
・X：＠pocoro_cha(https://x.com/pocoro_cha)
・Instagram：＠pocoro_cha(https://www.instagram.com/pocoro_cha/)
(C)pocoro challenge