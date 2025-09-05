[独自レポートVol.33]【法人電力契約の新潮流】“市場連動型”プラン、認知×理解のリアルデータ9割以上が認知するも、深掘り理解は3割のみ

国際航業株式会社

太陽光・蓄電池の経済効果診断「エネがえる（https://www.enegaeru.com/(https://www.enegaeru.com/)）」を提供する国際航業株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤原 協）は、電力多消費業種の企業（従業員100名以上、製造業/物流・運輸業/医療・福祉業/データセンター・クラウド事業/宿泊・飲食サービス業/建設業/小売業（大型店舗））の電力に関する契約・設備導入・コスト管理に決裁者として携わっている方110名を対象に、法人向け市場連動型電力料金プランに関する実態調査を実施しましたので、お知らせします。

- 01｜93.6%が「市場連動型電力料金プラン」を認知するも、「詳しく知っている」のはうち30.0％- 02｜「市場連動型電力料金プラン」を導入していない理由、「料金変動が読めず予算管理が困難」が58.7%- 03｜「市場連動型電力料金プラン」導入検討に向け、68.8%が「過去の価格変動データと予測情報」を必要と回答

※市場連動型料金プランとは

電力の市場価格（日本卸電力取引所の取引価格）に基づいて30分ごとに電気料金が変動する新しい料金体系です。需要が少ない時間帯は料金が安くなるため、電力使用時間を工夫することで電気代の節約が期待できます。

■調査概要

- 調査名称：法人向け市場連動型電力料金プランに関する実態調査- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2025年7月31日～同年8月1日- 有効回答：電力多消費業種の企業（従業員100名以上、製造業/物流・運輸業/医療・福祉業/データセンター・クラウド事業/宿泊・飲食サービス業/建設業/小売業（大型店舗））の電力に関する契約・設備導入・コスト管理に決裁者として携わっている方110名

※合計を100%とするため、一部の数値について端数の処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合がございます。

■98.2%が、最近の電気料金の上昇について「課題」を実感

「Q1.お勤めの会社では、最近の電気料金の上昇について課題を感じていますか。」（n=110）と質問したところ、「非常に感じている」が45.5%、「やや感じている」が52.7%という回答となりました。

Q1.お勤めの会社では、最近の電気料金の上昇について課題を感じていますか。

・非常に感じている：45.5%

・やや感じている：52.7%

・あまり感じていない：1.8%

・全く感じていない：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■電力費削減のために勤務先で取り組んでいること、「電力契約プランの見直し」や「空調設備の効率化・更新」など

「Q2.電力費削減のためにお勤め先で取り組んでいることがあれば教えてください。（複数回答）」（n=110）と質問したところ、「電力契約プランの見直し」が67.3%、「空調設備の効率化・更新」が65.5%、「LED照明への交換」が51.8%という回答となりました。

Q2.電力費削減のためにお勤め先で取り組んでいることがあれば教えてください。（複数回答）

・電力契約プランの見直し：67.3%

・空調設備の効率化・更新：65.5%

・LED照明への交換：51.8%

・省エネ設備の導入：50.0%

・太陽光発電の導入：48.2%

・従業員への節電啓発活動：28.2%

・蓄電池の導入：25.5%

・電力使用量の見える化システム導入：20.9%

・稼働時間の調整・最適化：15.5%

・その他：0.0%

・特になし：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■市場連動型電力料金プランの認知率は、93.6%

「Q3.市場連動型電力料金プランについて、どの程度ご存知ですか。」（n=110）と質問したところ、「詳しく知っている」が30.0%、「ある程度知っている」が63.6%という回答となりました。

Q3.市場連動型電力料金プランについて、どの程度ご存知ですか。

・詳しく知っている：30.0%

・ある程度知っている：63.6%

・聞いたことがある程度：5.5%

・全く知らない：0.9%

・わからない/答えられない：0.0%

■回答者の37.6%が、勤務先では「市場連動型電力料金プラン」を導入していない実態

Q3で「全く知らない」「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q4.お勤めの会社では、市場連動型電力料金プランを導入していますか。」（n=109）と質問したところ、「導入していない」が37.6%、「過去に導入していたが現在は導入していない」が4.6%という回答となりました。

Q4.お勤めの会社では、市場連動型電力料金プランを導入していますか。

・導入している：46.8%

・導入していない：37.6%

・過去に導入していたが現在は導入していない：4.6%

・現在検討中：9.2%

・わからない/答えられない：1.8%

■「市場連動型電力料金プラン」の導入をしていない理由として、回答者の58.7％が、「電力料金の変動リスクが心配だから」と回答

Q4で「導入していない」「過去に導入していたが現在は導入していない」と回答した方に、「Q5.導入していない・見送った理由として当てはまるものを教えてください。（複数回答）」（n=46）と質問したところ、「電力料金の変動リスクが心配だから」が58.7%、「料金の予測が困難だから」が56.5%、「導入手続きが煩雑だから」が34.8%という回答となりました。

Q5.導入していない・見送った理由として当てはまるものを教えてください。（複数回答）

・電力料金の変動リスクが心配だから：58.7%

・料金の予測が困難だから：56.5%

・導入手続きが煩雑だから：34.8%

・固定料金プランの方が安心だから：23.9%

・仕組みが複雑で理解が難しいから：19.6%

・社内の理解が得られないから：19.6%

・初期費用やシステム変更コストがかかるから：19.6%

・導入メリットが不明確だから：13.0%

・適切な相談先がわからないから：4.3%

・情報収集や比較検討の時間がないから：2.2%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：2.2%

■「市場連動型電力料金プラン」への不安、「料金変動が読めず予算管理が困難」や「長期的なコスト予測ができない」が上位

Q3で「全く知らない」「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q6.市場連動型電力料金プランに対して不安や懸念に感じる点があれば教えてください。（複数回答）」（n=109）と質問したところ、「料金変動が読めず予算管理が困難」が58.7%、「長期的なコスト予測ができない」が53.2%、「電力料金が予想以上に高くなるリスク」が41.3%という回答となりました。

Q6.市場連動型電力料金プランに対して不安や懸念に感じる点があれば教えてください。（複数回答）

・料金変動が読めず予算管理が困難：58.7%

・長期的なコスト予測ができない：53.2%

・電力料金が予想以上に高くなるリスク：41.3%

・市場価格の急激な変動への対応が難しい：39.4%

・契約内容や料金体系が複雑：24.8%

・解約時の条件や手続きが不明確：21.1%

・停電リスクなど電力供給の安定性に不安がある：19.3%

・適切な電力会社選択の判断が困難：14.7%

・緊急時の対応やサポート体制に不安がある：6.4%

・社内での運用管理体制が整わない：5.5%

・その他：0.0%

・特になし：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■「市場連動型電力料金プラン」のメリット、第1位「再生可能エネルギーの活用機会が増える」

Q3で「全く知らない」「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q7.市場連動型電力料金プランのメリットとして魅力を感じる点があれば教えてください。（複数回答）」（n=109）と質問したところ、「再生可能エネルギーの活用機会が増える」が56.9%、「従来の固定プランより電力費を削減できる可能性がある」が55.0%、「市場価格が安い時間帯に大幅な節約ができる」が36.7%という回答となりました。

Q7.市場連動型電力料金プランのメリットとして魅力を感じる点があれば教えてください。（複数回答）

・再生可能エネルギーの活用機会が増える：56.9%

・従来の固定プランより電力費を削減できる可能性がある：55.0%

・市場価格が安い時間帯に大幅な節約ができる：36.7%

・電力使用量を時間帯別に最適化できる：33.0%

・蓄電池やEVとの組み合わせで効率化できる：28.4%

・リアルタイムの価格情報で電力使用を最適化できる：22.9%

・CO?排出削減に貢献できる：22.0%

・長期的な電力コスト削減効果が期待できる：13.8%

・電力市場の動向を把握できる：6.4%

・その他：0.0%

・特に魅力を感じない：0.9%

・わからない/答えられない：0.9%

■「市場連動型電力料金プラン」未導入者の82.8%が「今後1年以内に導入・再検討」の意向

Q4で「導入している」以外を回答した方に、「Q8.今後1年以内に市場連動型電力料金プランを導入・再検討したいと思いますか。」（n=58）と質問したところ、「非常にそう思う」が34.5%、「ややそう思う」が48.3%という回答となりました。

Q8.今後1年以内に市場連動型電力料金プランを導入・再検討したいと思いますか。

・非常にそう思う：34.5%

・ややそう思う：48.3%

・あまりそう思わない：12.1%

・全くそう思わない：1.7%

・わからない/答えられない：3.4%

■「市場連動型電力料金プラン」検討に向けて必要な情報は、「過去の価格変動データと予測情報」が68.8%で最多

Q8で「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答した方に、「Q9.検討に向けて必要だと感じる情報やサポートを教えてください。（複数回答）」（n=48）と質問したところ、「過去の価格変動データと予測情報」が68.8%、「詳細な料金シミュレーション結果」が58.3%、「リスク管理・ヘッジ手法の提案」が58.3%という回答となりました。

Q9.検討に向けて必要だと感じる情報やサポートを教えてください。（複数回答）

・過去の価格変動データと予測情報：68.8%

・詳細な料金シミュレーション結果：58.3%

・リスク管理・ヘッジ手法の提案：58.3%

・導入企業の事例・実績情報：54.2%

・補助金・助成金の申請支援：39.6%

・AI予測技術を活用した最適化支援：35.4%

・導入後の運用サポート・コンサルティング：29.2%

・蓄電池・太陽光発電との組み合わせ提案：18.8%

・電力会社の比較・選定支援：8.3%

・契約内容の詳細説明・個別相談：2.1%

・その他：0.0%

・特になし：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■「最安の料金サービスを自動的に選択、コストコントロールができるサービス」や「電力削減計画の提案」などの声も

Q9で「特になし」「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q10.Q9で回答した以外に、検討に向けて必要だと感じる情報やサポートがあれば、自由に教えてください。（自由回答）」（n=48）と質問したところ、「最安の料金サービスを自動的に選択、コストコントロールができるサービス」や「電力削減計画の提案」など9の回答を得ることができました。

Q10.Q9で回答した以外に、検討に向けて必要だと感じる情報やサポートがあれば、自由に教えてください。（自由回答）

■まとめ

今回は、電力多消費業種の企業（従業員100名以上、製造業/物流・運輸業/医療・福祉業/データセンター・クラウド事業/宿泊・飲食サービス業/建設業/小売業（大型店舗））の電力に関する契約・設備導入・コスト管理に決裁者として携わっている方110名を対象に、法人向け市場連動型電力料金プランに関する実態調査を実施しました。

まず、98.2%が電気料金上昇について課題を感じており、電力費削減のために、約7割が「電力契約プランの見直し」に取り組んでいます。さらに、93.6%が「市場連動型電力料金プラン」を認知している一方で、「詳しく知っている」のはうち30.0%に留まっており、認知度と理解度に大きなギャップが存在することが判明しました。実際の導入に至っては、37.6%が「導入していない」、4.6%が「過去に導入していたが現在は導入していない」と回答しており、導入していない理由として「電力料金の変動リスクが心配」（58.7%）、「料金の予測が困難」（56.5%）が上位に挙がりました。最後に、「市場連動型電力料金プラン」の導入・検討に向けて必要な情報として「過去の価格変動データと予測情報」（68.8%）が最も多く求められており、データドリブンなリスク管理への期待が高まっています。

今回の調査では、法人における「市場連動型電力料金プラン」の認知度は高い一方で、変動リスクへの不安により導入が躊躇されている実態が明らかになりました。特に、料金変動の予測困難性が最大の課題となっており、企業の予算管理や長期計画に大きな影響を与えています。燃料価格の高騰で電力コストが企業経営に与えるリスクが顕在化する中、データドリブンなリスク管理支援が、市場連動型プラン普及の鍵となるでしょう。





