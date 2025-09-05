腐女子はなぜ女性キャラに厳しいのか？ 無料ウェビナー 9/18

株式会社サンディアス

漫画には少年・青年・少女漫画、TL、なろう系、男性向けなど多様なジャンルが存在します。

多くのジャンルのなかでBLは女性読者から女性キャラに厳しい視線を向けられやすいジャンルです。

女性キャラの登場は望まれておらず、多くの場合登場してもメインカップルのサポート役になります。

なぜBLジャンルは女性キャラへの厳しい視線が多いのでしょうか。

BLレビューサイトちるちるを運営する株式会社サンディアスは、本ウェビナーで、BLジャンルの独特な属性を他ジャンルと徹底比較し、その特殊性を明らかにします。

少女漫画の恋愛描写やなろう系の願望充足との違い、TLとの境界線など、各ジャンルの魅力と読者層の違いを分析します。

特に注目するのは「クソデカ感情」というキーワード。BL読者が求める圧倒的な感情の振れ幅や没入感が、他ジャンルとどう異なるのか、なぜそれが読者間の対立を生むのかを深掘りします。

開催日：2025年9月18日（木）14:00～15:00

