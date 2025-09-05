AIファイナンスのQuants、債権取扱高1000億突破

Quants株式会社

AI与信審査技術の開発と提供及び同技術を用いたFintechサービスの提供を行うQuants株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：東小薗光輝、以下Quants）は、 2021年から2025年8月末時点でのFUND取扱総額（1号～12号FUND）について1000億円を突破したことをお知らせいたします。

■HIF FUNDでは、QuantsのAI定性与信審査技術を活用

投資対象の売掛債権は、Quants独自の「AI定性与信審査技術」を用いて審査し、選定します。Quantsの「AI定性与信審査技術」は、過去の【1643億円、113,000件】以上の取引実績から得られた遅延データと未回収データ、反社チェック及びその他 のナレッジを元に、精度を高めていくAI審査モデルです。よって、創業から日が浅いベンチャー・スタートアップ企業の 与信審査も可能となっています。

【Quants株式会社】

Quants株式会社は、株式会社エイチ・アイ・エス出身者で澤田経営道場2期生の東小薗光輝が創業し、代表取締役社長を務めています。事業内容は、AI定性与信審査をベースに与信審査サービス、信用保証業、家賃保証業、決済代行業、債権流動化事業、銀行代理業です。2017年11月に設立され、法人版後払い（保証付）サービス「Fimple決済」や売掛金を保証する「Fimple保証」を展開しています。2022年1月にリリースしたAI定性与信審査SaaS「二十一式人工知能付自動与信審査回路」が事業再構築補助金の対象として経済産業省・中小企業庁より採択されました。

Quants株式会社コーポレートサイト ：https://www.quants-grp.co.jp/

二十一式人工知能付自動与信審査回路：https://www.quants-grp.co.jp/fimple-credit/

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

Quants株式会社 広報担当：池辺

E-mail：quants-info@quants-grp.co.jp

営業時間：平日/10:00-18:00

