【毎月ピザハットの“ハットの日”は超おトク！】9月は人気ピザ6種が810円＆対象サイドメニューが50%OFFになる大特価キャンペーン！

日本ピザハット株式会社

　日本ピザハット株式会社（代表取締役社長：篠崎 幸男、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、毎月8日・9日・10日を「ハットの日」として、ピザハットの商品をお持ち帰り810円～でご提供するキャンペーンを実施しております。


　2025年9月の「ハットの日」は、先月より多い6種の人気ピザが810円で食べられます！もちろん、他にも6種のハーフ＆ハーフピザ、2種の４シリーズピザもお求めやすい価格になっていますが、何よりも対象サイドメニューが50%OFFになったのが嬉しいポイント！ピザもサイドメニューも、いつもよりお手頃価格となっております！


　いつもよりおトク感満載になった9月の「ハットの日」もお楽しみください！


※本リリース記載の価格はすべて税込です



＜本リリースのポイント＞


１.2025年9月の「ハットの日」でいつもよりおトクに、いつもより豪華にピザを楽しもう！


２.2025年9月の「ハットの日」対象商品であるピザ＆サイドメニューのご紹介！



１.2025年9月の「ハットの日」でいつもよりおトクに、いつもより豪華にピザを楽しもう！




　ピザハットでは、毎月8日・9日・10日を「ハットの日」として、毎月変わる対象商品をお持ち帰り810円～でご提供しています。また、「ハットの日」対象商品をご注文いただくと、さらにサイドメニュー3種類も特別価格でお楽しみいただけるという、とってもおトクな3日間です！


　2025年9月は、大人気のピザ6種、ハーフ＆ハーフピザ6種、４シリーズピザ2種、サイドメニュー2種がおトクに食べられるラインナップ！特にサイドメニューは「50%OFF」という、ハットの日史上最高レベルの割引となっております！


　この3日間限定の大チャンスを逃すことなく、おトクにピザをゲットしましょう！



２.2025年9月の「ハットの日」対象商品であるピザ＆サイドメニューのご紹介！


【大人気ピザが810円！】「ピザハット・マルゲリータ」をはじめ、全6種が超大特価！


■キャンペーン内容：


　定番の6種類のピザ（Mサイズ）がお持ち帰り限定で810円


　※対象ピザ：「イタリアントマト＆ガーリック」「じゃがマヨコーン」「めちゃ盛りＷマヨコーン」「ペパロニクラシック」「ピザハット・マルゲリータ」「芳醇ベーコンマッシュルーム」


■商品価格：


　通常価格：1,860円 → 810円（1,050円おトク！）


　※キャンペーン対象となるのはお持ち帰りの場合のみです。


　※ピザはMサイズ限定です。


　※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」をお選びの場合、別途生地料金を頂きます｡


■キャンペーン期間：


　2025年9月8日（月）～9月10日（水）の3日間限定


■販売店舗：


　全国のピザハット店舗（一部を除く）


■詳しくはこちらから



https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2025_09(https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2025_09)



【贅沢ピザが1,100円！】大人気ハーフ＆ハーフシリーズ、一部４シリーズもこの価格！


■キャンペーン内容：


　人気の6種類のハーフ＆ハーフピザ（Mサイズ）とフレンズ4がお持ち帰り限定で1,100円


　※対象ピザ：「クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」「ジューシー厚切イベリコ／じゃがマヨコーンのハーフ＆ハーフ」「とろけるチーズミートソース／ツナマイルドのハーフ＆ハーフ」「とろっとカルボナーラピザ／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ」「ピザハット・マルゲリータ／ピザハットミックスのハーフ＆ハーフ」「ガーリックミートグルメ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」「フレンズ４」


■商品価格：


　通常価格：2,095～2,580円 → 1,100円（最大1,480円おトク！）


　※キャンペーン対象となるのはお持ち帰りの場合のみです。


　※ピザはMサイズ限定です。


　※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」をお選びの場合、別途生地料金を頂きます｡


■キャンペーン期間：


　2025年9月8日（月）～9月10日（水）の3日間限定


■販売店舗：


　全国のピザハット店舗（一部を除く）


■詳しくはこちらから



https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2025_09(https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2025_09)



【大好評につき、今月も！】大人気ピザ「ピザハット・ベスト４」も1,300円の大特価！


■キャンペーン内容：


　大人気ピザ「ピザハット・ベスト４」がお持ち帰り限定で1,300円


　（ほっくりポテマヨソーセージ/ピザハット・マルゲリータ/特うまプルコギ/テリマヨチキン）


■商品価格：


　通常価格：3,190円 → 1,300円（1,890円おトク！）


　※キャンペーン対象となるのはお持ち帰りの場合のみです。


　※ピザはMサイズ限定です。


　※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」をお選びの場合、別途生地料金を頂きます｡


■キャンペーン期間：


　2025年9月8日（月）～9月10日（水）の3日間限定


■販売店舗：


　全国のピザハット店舗（一部を除く）


■詳しくはこちらから



https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2025_09(https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2025_09)



【王道サイドがさらにおトクに！】これまでの「ハットの日」よりも安い50%OFFです！


■キャンペーン内容：


　大人気2種類のサイドメニューがピザとセットでいつもよりお安く！


　※対象サイドメニュー：「[Mサイズ] ハットフライポテト」「もちっと！ハニーフォカッチャ」


■商品価格：


　「[Mサイズ] ハットフライポテト」「もちっと！ハニーフォカッチャ(8個入り)」


　　通常価格：500円 → 250円（250円おトク！）


　※キャンペーン対象特別価格となるのはお持ち帰り、ハットの日対象ピザをお買い求めいただいた場合のみです。


■キャンペーン期間：


　2025年9月8日（月）～9月10日（水）の3日間限定


■販売店舗：


　全国のピザハット店舗（一部を除く）


■詳しくはこちらから



https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2025_09(https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2025_09)



【企業情報】


＜ピザハットとは＞


　ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2025年9月時点）を展開中。


会社名：日本ピザハット株式会社


所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス


創業　：1991年8月


代表者：代表取締役社長　篠崎 幸男


店舗数：全国600店舗以上（2025年9月時点）


企業WEBサイト：


https://corp.pizzahut.jp/


公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan


公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos


LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW


公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan



＜ピザのちから＞


　ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。


WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2025_09(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2025_09)