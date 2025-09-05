UUUM株式会社

UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下UUUM）は、

「【事例で学ぶ】アジア・北米で成果を出す！いま仕掛けるべき海外マーケティング戦略とは？」と題したウェビナーを、2025年9月16日（火）16:00～16:45に開催いたします。

インバウンド需要の高まりを背景に、「海外展開」「訪日プロモーション」に関心を寄せる企業が増えつつある中、今まさに仕掛けるべき“アウトバウンド施策”のリアルを、豊富な支援実績をもとにご紹介するウェビナーを開催します。

今回は、アジア・北米など各国で成果をあげてきたUUUM／フリークアウト両社の支援事例を通じて、成功する施策設計や媒体選定のポイント、注意すべき文化的ギャップまで、実践的なノウハウを徹底解説。

現地ユーザーのインサイトを掴み、購買行動を動かすための「効く施策」のヒントをお届けします。

すでに一部企業からお申し込みもいただいており、関心の高いテーマとなっております。

「そろそろ海外も視野に入れたい」「インバウンド施策にもっと手応えが欲しい」、そんな方はぜひご参加ください！

ウェビナー概要

登壇者の紹介

- 日時 ：2025年9月16日（火）16:00～16:45- 場所 ：オンライン開催（配信URLはお申し込みいただいた方にご案内いたします）- 参加費 ：無料- 申込URL ：https://go.uuum.co.jp/l/1036833/2025-08-14/382m3b- 備考 ：学生、フリーランス、競合関係にあたると判断した方のご参加を原則お断りします。プログラム内容、スケジュール、講演者は予告なく変更される場合があります。ご参加後、主催者から商談やサービスのご案内を差し上げる場合がございます。

◼︎ 株式会社フリークアウト

Red事業部 ASE sec. Account Manager リーダー

佐藤 美沙

2020年に株式会社フリークアウトへ入社。

Red Divisionにて、主にデータを用いた広告施策の分析・提案を実施。2022年より関西支社のマネージャーとして組織を牽引し、2025年からは広告運用領域を統括。

現在は、日本のブランドやIPのグローバルマーケティング支援も担当し、インフルエンサーマーケティングの知見とデータ分析力を融合させ、海外市場への展開をサポートしている。

◼︎ UUUM株式会社

グローバルビジネスユニット 海外事業

奥薗 未空

2024年にUUUM株式会社へ入社。

同社初の本格的な海外向けマーケティング事業の立ち上げに携わる。事業の第一人者として言語や文化の壁を越え、ゼロから海外のクリエイター、MCN、代理店とのコネクションを開拓。UUUMのグローバルな挑戦の礎となる、世界25カ国とのビジネスネットワークを築き上げた。

現在は、自身が開拓した独自のネットワークを最大限に活用し、日本のブランドやIPが各国市場に合わせたアプローチを実現できるよう、戦略的なマーケティング支援を行っている。

本ウェビナーに関するお問い合わせ先

UUUM株式会社

マーケティングチーム ウェビナー担当

uuum_marketing@uuum.jp

フリークアウト・ホールディングス会社概要

フリークアウト・ホールディングスは、広告事業を中心に、マーケティングテクノロジー全般の事業を展開する企業グループの持株会社です。インターネット広告のリアルタイム取引を日本で初めて事業化し、広告取引を人の手からコンピュータ間の取引に変えていくことを目指したのが当社グループのはじまりです。コーポレートミッション「人に人らしい仕事を。」を掲げ、高度なテクノロジーにより、人らしい仕事に価値をもたらすサービスの創出を推進してきました。現在は、日本のみならずアメリカ、アジア各国へ事業展開しています。

社名 ：株式会社フリークアウト・ホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 Global CEO 本田 謙

設立 ：2010年10月

UUUM会社概要

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。

国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。

15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。

社名 ：UUUM（ウーム）株式会社

代表者 ：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立 ：2013年6月

*本告知情報に記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

*本告知情報に記載された内容は2025年7月15日発表日現在のものです。

その後予告なしに変更されることがあります。