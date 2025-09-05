¡ÖÂè67²ó Á´¹ñ¥«¥¿¥í¥°Å¸¡×ºîÉÊÊç½¸¡¡Åìµþ¡¦Âçºå¤ÇÅ¸¼¨²ñ³«ºÅ¡¡10·î24ÆüÄù¤áÀÚ¤ê
»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¤ÈÆüËÜ°õºþ»º¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤Ï¡¢¥³¥ó¥¯ー¥ë¡ÖÂè67²ó Á´¹ñ¥«¥¿¥í¥°Å¸¡×¤ò³«ºÅ¡£ºîÉÊ¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥¿¥í¥°¡×¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤äÀ½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¼þÃÎ¡¢PR¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÇÞÂÎ¤Ç¡¢É½¸½µ»½Ñ¤ÏÆü¡¹¿Ê²½¤·¡¢¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤ÅØÎÏ¤¬Ê§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í¥½¨¤Ê¥«¥¿¥í¥°¤ò¸²¾´¤·¡¢Å¸¼¨¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥¿¥í¥°¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè66²ó Á´¹ñ¥«¥¿¥í¥°Å¸¡×¤Î¿ÞÏ¿ÉôÌç¤Ç·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ºîÉÊ¡Ö¥Ï¥Ë¥ï¤ÈÅÚ¶ö¤Î¶áÂå¡×
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´Ø·¸¼Ô¡¢³Ø¼±·Ð¸³¼Ô¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤é¤ò¾·¤¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¼õ¾ÞºîÉÊ¤òÁª¹Í¤·¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯1·î¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÅìµþ¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥®¥ã¥é¥êー¡×¤Ç¡¢2·î¤Ë¤ÏÂçºå»ÔÃæ±û¶è¤ÎÊ¿ÏÂ»æ¶È¥Úー¥Ñー¥Ü¥¤¥¹Âçºå¤ÇÅ¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè67²ó Á´¹ñ¥«¥¿¥í¥°Å¸¡×ºîÉÊÊç½¸Í×¹à
¡ÚÂÐ¾ÝºîÉÊ¡Û
2024Ç¯10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î°õºþ²ñ¼Ò¤Ç¼õÃí¤Þ¤¿¤Ï°õºþ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¡¡¢¨²áµî¤ËÆ±Å¸¤Ë±þÊç¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢½ÐÉÊ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¡ÚÊç½¸ÉôÌç¡Û
¡Ô¿ÞÏ¿ÉôÌç¡Õ
£Á¡¥¿ÞÏ¿ ¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤ÎºîÉÊ½¸¡¢°ÆÆâºý»Ò¤Ê¤É¡Ë
¡Ô¥«¥¿¥í¥°ÉôÌç¡Õ
£Â¡¥°ìÈÌ¾¦ÉÊ ¡Ê¸Ä¿Í¸þ¤±À¸³è¾ÃÈñºâ¡¢Î¹¹Ô°ÆÆâ¡¢ÄÌÈÎ°Ê³°¤Î¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡Ë
£Ã¡¥¹â³Û¾¦ÉÊ ¡ÊÂÑµ×¾ÃÈñºâ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥«¥á¥é¡¦»þ·×¡¦Êõ¾þÉÊ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦²È¤Ê¤É¡Ë
£Ä¡¥À½ÉÊ ¡Ê³Æ»º¶È¸þ¤±»ñºà¡¢½»ÂðÀßÈ÷´ØÏ¢¡¢ÉôÉÊ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹»öÌ³ÍÑÉÊ¤Ê¤É¡Ë
£Å¡¥ÄÌÈÎ ¡ÊÄÌ¿®ÈÎÇäÍÑºý»Ò¤Ê¤É¡Ë
£Æ¡¥³Æ¼ï°ÆÆâ ¡Ê²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢³Ø¹»°ÆÆâ¡¢»ÜÀß°ÆÆâ¡¢¼Ò»Ë¡¦Ç¯»Ë¤Ê¤É¡Ë
£Ç¡¥PR»ï¡¦¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー ¡Ê´ë¶È¡¦»ö¶ÈPR»ï¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹PR»ï¡¢²ñÊó»ï¡¢¥¿¥¦¥ó»ï¡¢±Ø¹½ÆâÅù¤ÇÌµÎÁÇÛÉÛ¤Î¾ðÊó»ï¡¦ÉÔÆ°»º°ÆÆâ¤Ê¤É¡Ë
£È¡¥³Æ¼ïÊó¹ð½ñ ¡ÊCSR¡¦´Ä¶Êó¹ð½ñ¡¢SDGs´ØÏ¢Êó¹ð½ñ¡¢Åý¹ç¥ì¥Ýー¥È¤Ê¤É¡Ë
¡Ú½ÐÉÊÎÁ¡Û
1ºý¤Ë¤Ä¤1Ëü500±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¢¨¥·¥êー¥ººîÉÊ¤Ç5ºý¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1Ëü500±ß¡ß5¡á5Ëü2500±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡Ú¾ÜºÙ¡¦±þÊçÊýË¡¡Û
ÆüËÜ°õºþ»º¶ÈÏ¢¹ç²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê https://www.jfpi.or.jp/topics_detail6/id=20 ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚÄù¤áÀÚ¤ê¡Û
2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë ¢¨ºîÉÊÁ÷ÉÕÀèÉ¬Ãå
¡ÚÅ¸¼¨²ñ¡Û
¡ÔÅìµþÅ¸¡Õ 2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë～30Æü¡Ê¶â¡Ë
Åìµþ¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë B1F¡¦B2F¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥®¥ã¥é¥êー¡×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-7-2¡Ë
¢¨¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¾©Îå¾Þ¤ò½ü¤¯¡¢Æþ¾ÞºîÉÊ¤Î¤ßÅ¸¼¨
¡ÔÂçºåÅ¸¡Õ 2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë～26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Ê¿ÏÂ»æ¶È¥Úー¥Ñー¥Ü¥¤¥¹Âçºå¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì2-3-23¡Ë
¢¨Å¸¼¨ºîÉÊ¤Ï¾å°Ì3¾Þ¡Ê·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾ÊÂç¿Ã´±Ë¼¾¦Ì³¡¦¥µー¥Ó¥¹¿³µÄ´±¾Þ¡Ë¤Î¤ß
¡ÚÉ½¾´¼°¡Û
2026Ç¯1·î²¼½Ü
¡Ú¼çºÅ¡Û °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ°õºþ»º¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡Ú¸å±ç¡Û ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ¹ñÎ©°õºþ¶É¡¢ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢ÆüËÜÀ½»æÏ¢¹ç²ñ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶¨²ñ¡¢Á´¹ñÃæ¾®´ë¶ÈÃÄÂÎÃæ±û²ñ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñ
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡ÖÂè67²ó Á´¹ñ¥«¥¿¥í¥°Å¸¡×»öÌ³¶É
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥±¥¤¥¢¥¤¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶ÉÆâ¡Ë
¥áー¥ë¡§ catalogue@sankei-eye.co.jp
ÅÅÏÃ¡§03¡¦5443¡¦7630