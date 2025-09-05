株式会社AXIS、ニッポン放送「高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス)」番組提供を開始！

株式会社AXIS

株式会社AXIS（本社：東京都新宿区、代表取締役：子安勘太）は、2025年9月3日よりニッポン放送で放送される「高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス)」への提供を開始することをお知らせいたします。

■番組内容

第47回日本アカデミー賞の新人俳優賞に選ばれた人気若手俳優の高橋文哉が火曜日のオールナイトニッポンXを担当。これまで月に1回最終木曜日のオールナイトニッポンXを担当していた高橋文哉が、火曜日に移動し、週に1回火曜日の夜を盛り上げます！

■スポンサー提供の背景

株式会社AXISは、デジタルマーケティングの総合代理店として新たな価値創造を目指し、今回のスポンサー提供を決定いたしました。高橋文哉の持つ魅力と深夜ラジオの特別な時間が、多くのリスナーに新しい体験をお届けできると確信しております。

■番組概要

番組名：高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス)

放送局：ニッポン放送

放送日時：毎週火曜日 25:00～27:00

出 演：高橋文哉

提供開始：2025年9月3日より

■会社概要

会社名： 株式会社AXIS

代表取締役： 子安勘太、伊賀正哉

設立： 2018年8月10日

資本金： 10,000,000円

従業員数： 40名（グループ全体）

事業内容： デジタルマーケティング、Webサイト制作、映像・3DCG制作

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-6-4 Circles西新宿5階

TEL： 03-6805-0875（代表）

AXISのHPはこちら :https://axis-company.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社AXIS 広報担当 御厩（ミマヤ）

アドレス：mimaya@axis-company.jp

Ccアドレス：maruoka@axis-company.jp