「知床ねむろ」の野鳥と自然環境をテーマとしたInstagramフォトコンテストを開催します！

開催概要

北海道作品提供：笹崎浩丸さん、須藤真司さん、小野寺希さん

北海道根室振興局は、東京カメラ部とのタイアップで、“野鳥の聖地「知床ねむろ」の野鳥とそれらを育む豊かな自然環境”をテーマに、北海道根室地域（根室市・別海町・中標津町・標津町・羅臼町）で撮影した「野鳥」または「自然景観」の写真を募集するフォトコンテストを開催します。

受賞者には「知床ねむろ」の特産品やノベルティグッズをプレゼント！

「知床ねむろ」の「野鳥」と「自然」、その魅力を伝えることのできる、あなただけの一枚をお待ちしています。

※応募にはInstagramアカウントが必要です。

※募集期間より前に撮影した写真でも応募可能です。

※スマートフォンで撮影した写真でも応募可能です。

応募について

応募は簡単！ 知っとこねむろ【根室振興局公式】Instagramアカウント と 東京カメラ部キャンペーン専用Instagramアカウント をフォローし、 募集期間内（2025年08月08日 ～ 2025年10月30日）に、指定のハッシュタグをつけて投稿するだけです。

１.以下、２つのInstagramアカウントをフォローしてください。

知っとこねむろ【根室振興局公式】

https://www.instagram.com/sittoko_nemuro

「東京カメラ部」キャンペーン用Instagram

https://www.instagram.com/tokyocameraclub_cp18

２.ハッシュタグを２つつけて、ご自身のInstagramに投稿してください。

メインハッシュタグ＋野鳥部門、自然景観部門のいずれか該当するハッシュタグ

1⃣メインハッシュタグ「 #野鳥の聖地知床ねむろ 」

+ 2⃣部門ハッシュタグ 野鳥部門に応募する場合 ⇒「 #知床ねむろの野鳥 」

自然景観部門に応募する場合 ⇒「 #知床ねむろの絶景 」

スケジュール

募集期間 ：令和７年１０月３０日（木）２３:５９まで

受賞候補連絡：令和７年１２月上旬以降

賞品の発送 ：令和８年１月中旬以降（商品の発送先は日本国内のみとなります。）

結果発表 ：令和８年１月下旬頃（フォトコンテスト結果発表ページにおいて発表）

フォトコンテストの詳細について

応募要件や注意事項などは、東京カメラ部株式会社のフォトコンテストページをご確認ください。

野鳥の聖地「知床ねむろ」フォトコンテスト ～野鳥とそれらを育む豊かな自然環境～

https://tokyocameraclub.com/nemuro.pref.hokkaido/contest2025/