医療×モノづくり技術の展示商談会「メディカルメッセ2026」出展募集の開始について

名古屋商工会議所

名古屋商工会議所では愛知県・名古屋市・中部医療機器工業協会・中部先端医療開発円環コンソーシアム・メディカル・デバイス産業振興協議会との共催により、来年3月16日（月）、17日（火）の2日間に亘り、展示商談会「メディカルメッセ2026」を下記の通り開催いたします。

本展は、医療関係者・大学等研究機関、医療機器メーカー、そしてモノづくり企業が一堂に会し、それぞれの医療ニーズと技術シーズのマッチングにより、新たな医療機器の開発・改良・改善を目指す展示商談会で、2015年から開催しています。

第10回目の開催となる今回は、医療とモノづくりの連携（医工連携）を、ベンチャー・スタートアップ企業にも広げ、次のステージへ進めます。企業ブース展示に加え、医療現場のプロフェッショナルによるセッション企画や、事前調整型の商談会を同時開催する複合型ビジネスマッチングイベントを目指します。すべてが融合した共創の場で、新たな医療機器・サービスの芽が動き出す2日間です。

今後の成長が期待される「メディカル・ヘルスケア産業」への新規参入を目指す企業を はじめ、医療機器産業に携わるプレーヤーの出展を心よりお待ちしております。

各位におきましては、報道面での特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

○開催概要

１．名 称：メディカルメッセ2026

２．テ ー マ：医療の未来を拓く共創ネットワーク

３．会 期：令和8年3月16日（月）13:00～17:00、17日（火）10:00～17:00

４．会 場：STATION Ai（昭和区鶴舞1丁目2番32号）

５．入 場 料：無料

６．主 催：愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、中部医療機器工業協会、中部先端医療開発円環コンソーシアム、メディカル・デバイス産業振興協議会

７．特別協力（予定）：経済産業省中部経済産業局、岐阜県、三重県

８．出展規模：30社・団体（予定）

○今後のスケジュール（予定）

１.9/5：出展申込 受付開始 → ２.11/28：出展申込 締切 → ３.R8/3/16～17：開催

○出展申込方法

公式WEBサイト（https://medical-device.jp/messe）から申し込み。