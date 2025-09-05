【9/17開催ウェビナー】生成AIで業務効率を劇的改善！人材不足時代に即戦力を育てる実践型スキルアップセミナー
株式会社SAMURAI
こんな方にお勧めのウェビナーです！
- 最前線のGemini活用法に興味がある方
- 生成AIで業務効率化やコスト削減をしたい方
- 最新の生成AI活用を知りたい方
- 生成AI人材やDX人材の育成推進をお考えの方
- 人事、人材育成ご担当の方 など
登壇者
- KIYOラーニング株式会社 法人事業部 マネージャー 土屋 徹 氏
- 株式会社SAMURAI 法人事業部 部長 柳町 悠太
- ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 小牧 紘 氏
株式会社SAMURAI
代表取締役 ： 羽田 吾立
プログラミングスクール「侍エンジニア」を運営する株式会社SAMURAIは、最新生成AI「Gemini」のビジネス活用をテーマにした、株式会社アイスマイリー主催のウェビナー『即戦力人材を育てる実践型スキルアップセミナー』に登壇いたします。
生成AIの社会実装が急速に進む中、多くの企業が直面する「人材不足」「業務効率化」の課題を解決するために、本セミナーでは 初心者・未経験の方でも安心して学べる基礎知識 と、実務で即活用できる演習型プログラムを提供します。
■ウェビナー概要
■SAMURAIの法人サービス
株式会社SAMURAI
代表取締役 ： 羽田 吾立
設立年月 ： 2015年3月19日
資本金 ： 110,000千円
所在地 ： 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア17階
事業概要 ： プログラミング学習サービス
公式ページ ： https://www.sejuku.net/