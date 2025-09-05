【9/17開催ウェビナー】生成AIで業務効率を劇的改善！人材不足時代に即戦力を育てる実践型スキルアップセミナー

写真拡大 (全2枚)

株式会社SAMURAI


プログラミングスクール「侍エンジニア」を運営する株式会社SAMURAIは、最新生成AI「Gemini」のビジネス活用をテーマにした、株式会社アイスマイリー主催のウェビナー『即戦力人材を育てる実践型スキルアップセミナー』に登壇いたします。



生成AIの社会実装が急速に進む中、多くの企業が直面する「人材不足」「業務効率化」の課題を解決するために、本セミナーでは 初心者・未経験の方でも安心して学べる基礎知識 と、実務で即活用できる演習型プログラムを提供します。



ウェビナーに無料で参加 :
https://ai.aismiley.co.jp/form/20250917webinar
無料視聴登録：9月17日（水）11:00まで

■ウェビナー概要


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/202_1_0d7c49f9dfba66ad0e173e48c2f9196b.jpg?v=202509051056 ]
こんな方にお勧めのウェビナーです！
- 最前線のGemini活用法に興味がある方
- 生成AIで業務効率化やコスト削減をしたい方
- 最新の生成AI活用を知りたい方
- 生成AI人材やDX人材の育成推進をお考えの方
- 人事、人材育成ご担当の方　など

登壇者
- KIYOラーニング株式会社　法人事業部 マネージャー　土屋 徹 氏　
- 株式会社SAMURAI　法人事業部　部長　柳町 悠太
- ファシリテーター　株式会社アイスマイリー　小牧 紘 氏


ウェビナーに無料で参加 :
https://ai.aismiley.co.jp/form/20250917webinar
無料視聴登録：9月17日（水）11:00まで


■本件に関するお問い合わせ


株式会社SAMURAI 法人事業部


メールアドレス：biz-sales@sejuku.net


電話番号：03-5790-9039 （9:00-21:00 ※土日祝日休み）


▶︎お問合せフォームはこちら(https://www.sejuku.net/biz/#form_contact)



■SAMURAIの法人サービス


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/202_2_d30c79a42031d8e085dbd9eaa0e45c16.jpg?v=202509051056 ]

▶︎SAMURAIの法人サービス一覧はこちら(https://www.sejuku.net/biz/)


株式会社SAMURAI
株式会社SAMURAI

代表取締役　：　羽田 吾立
設立年月　　：　2015年3月19日
資本金　　　：　110,000千円
所在地　　　：　東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア17階
事業概要　　：　プログラミング学習サービス
公式ページ　：　https://www.sejuku.net/