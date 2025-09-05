【la.f...(ラ・エフ)】2025年秋コレクションカタログをWEBにて公開！
株式会社ジャヴァコーポレーション
Jacket\37,400 Blouse\18,700 Pants\20,900
Knit\24,200 Knit\22,000 Pants\25,300
Vest\19,800 Blouse\24,200 Pants\23,100Knit
Knit\27,500 Cutsew\15,400 Pants\22,000
Knit\20,900 Blouse\22,000 Pants\25,300
着心地の良さと、さりげなく時代の気分を体感できるシンプルで洗練された大人スタイル。
ー 快適なのにスタイリッシュ ー
仕事をもつ女性たちが、簡単に毎日きれいでいられる上質で機能性に優れたマテリアルを厳選しパンツスタイルにこだわり抜いた、タイムレスなデイリースタイルを提案します。
株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「la.f...(ラ・エフ)」は、2025年秋コレクションの最新ビジュアルをオフィシャルオンラインサイト『 J Lounge 』にて公開しています。
https://www.j-lounge.jp/blogs/topics/catalog2025aw-vol01-la-f-lp
la.f... 2025 Autumn Collection
Swaying into fall
動きと質感のコントラストをテーマに、 ファー・レザー・コーデュロイなどの秋素材を、 シャープで洗練されたシルエットに落とし込んだコレクションです。秋風の “揺らぎ”と、秋の深まりを感じさせる重厚な素材の“重み”のバランスで、 季節の変わり目にふさわしい静かな存在感を生み出します。
LOOK
販売に関して
▶la.f...オフィシャルオンラインストア
https://www.j-lounge.jp/pages/la-f
▶JAVA CORPORATION公式online store 「J Lounge」はこちらから
https://www.j-lounge.jp/
ブランドオフィシャルメディア
▶ブランドサイト：https://laf-official.com/
▶公式Instagram :https://www.instagram.com/laf_insta/?hl=ja
＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞
ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ
ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開