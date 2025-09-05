自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果について

株式会社情報戦略テクノロジー

株式会社情報戦略テクノロジー（グロース・155A）

株式会社情報戦略テクノロジー(https://www.is-tech.co.jp/)（東京都渋谷区、代表取締役社長 高井 淳、以下「当社」）は、2025年9月4日に公表しました自己株式の取得につきまして、本日、下記のとおり実施いたしましたので、お知らせいたします。



（１）取得対象株式の種類


　　　当社普通株式


（２）取得した株式の総数


　　　200,000株


　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.92％）


（３）株式の取得価額の総額


　　　164,200,000円


（４）取得日


　　　2025年9月5日（金）


（５）取得の方法


　　　自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による市場買付け



なお、2025年9月4日の取締役会で決議した取得する株式の総数及び株式の取得価額の総額の上限から、本日実施した自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）により取得した株式の総数及び取得価額の総額を控除した数量及び金額を上限として、取引一任契約に基づく立会取引市場における市場買付けを実施する予定です。



（ご参考）


　2025年9月4日付の取締役会における自己株式の取得に関する決議内容


　（１）取得対象株式の種類


　　　　当社普通株式


　（２）取得する株式の総数


　　　　400,000株（上限）


　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合3.85％）


　（３）株式の取得価額の総額


　　　　400,000,000円（上限）


　（４）取得期間


　　　　2025年9月5日から2025年12月31日まで


　（５）取得の方法


　　　　取引一任方式による株式会社東京証券取引所における市場買付け


　　　　自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による市場買付け



■会社概要


会社名：株式会社情報戦略テクノロジー（グロース・155A）


代表者：代表取締役社長 高井 淳


所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 恵比寿ガーデンプレイスタワー15F


電　話：03-6277-3461


事業内容：大手企業向けDX内製支援サービス等


コーポレートサイト：https://www.is-tech.co.jp/