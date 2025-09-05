ディオール × WWF PRESENTS

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

パルファン・クリスチャン・ディオールは、WWF（世界自然保護基金）との大規模なパートナーシップを拡大し、オオヤマネコとジャガーに続き、チリのピューマの保護活動に取り組んでいます。

ピューマは生態系全体を維持する上で重要な動物です。ピューマを保護することは、地球上で数少ない真の野生の生息地の一つを守ることを意味します。

静かな力強さと、危険で絶滅の危機に瀕するピューマ

ピューマは、現存する中で最も魅力的なネコ科動物であり、人類に飼いならされることを決して許さない、不屈で、いかなる人的関与も拒否する自立した動物です。風景に完全に溶け込む隠密性、効率的に行動する明敏さ、そして、カリスマ的で力強く鮮やかな美しさで、最も人々を魅了する存在でもあります。しかし、200年間でピューマの個体数は減少し、現在世界中で5万頭以下だと報告され、絶滅の危機に晒されています。これは、人間の活動が引き起こした生息地の分断や、家畜への脅威とみなされ駆除されてきたことに起因します。もはや「絶滅危惧種」に指定されているのです。

WWFと共にピューマの生息地を保護

手つかずの広大な自然、そして、そこに生息する野生の動植物の保護に尽力するパルファン・クリスチャン・ディオールは、WWFとの大規模なパートナーシップを改めて表明します。フランスのオオヤマネコと、メキシコのジャガーの保護活動に続き、チリのピューマを対象とした3つ目のプロジェクトが展開されます。このパートナーシップは、保全対象地域のマッピング、個体数の記録、生態回廊による生息地の再接続、地域社会への教育支援、そして人間とネコ科動物の衝突を最小限に抑えるための設備提供など、具体的な活動を通じてピューマの保護を目指しています。パルファン・クリスチャン・ディオールとWWFチリは2030年までにチリ、ナウエルブタ山脈の中心部に、ピューマのための安全な生息地を最大5万ヘクタールにわたり再生することを目指します。

息を呑むような映像に映し出される野生ネコ科動物の精神

「人間とピューマは同じ生態系を共有しています。だからこそ、私たちは共存することを学ぶ必要があります。ピューマの保護の鍵は共存にあると私は考えています」

リリアナ・オルティス

WWFチリ ストラテジー アンド サイエンス コーディネーター

現地において撮影班は、個体への接触や、邪魔をすることなく、この魅力的なピューマの精神を壮大な映像に収めることに成功しました。この映像の中でオルティスはこう語ります。パルファン・クリスチャン・ディオールの支援のもと、WWFは動植物と地域住民が共存するための新たな道を切り開きます。生態系全体のバランスを調整する役割を担うピューマの自由は極めて重要です。ピューマの保護は、地球上で貴重な野生動物の生息地の一つを守ることを意味します。

LVMHグループの生物多様性戦略を反映したプログラム

より幸せで公正かつ美しい世界を目指す取り組みの一環として、パルファン・クリスチャン・ディオールはLVMHグループの環境戦略「LIFE 360」の中核として重要な役割を果たし、2030年までに500万ヘクタール相当の動植物の生息地を再生することを共通目標に掲げます。パルファン・クリスチャン・ディオールとWWFのコラボレーションは、地域におけるパートナーシップを通じて、これらのコミットメントを具体的に表明します。

自然の美しさと多様性全体への影響を削減するというグループの願いと完全に一致します。

WWF（世界自然保護基金）について

WWF（世界自然保護基金）は、環境保全を目的とした公益財団法人であり、3,000万人以上の支援者を擁し、100カ国以上に活発なネットワークを展開。WWFの使命は、自然環境と地球の悪化に終止符を打ち、人々が自然と調和して生きる未来を築くことです。これには、世界の生物多様性の保全、再生可能な自然資源の持続可能な利用、そして環境汚染と浪費的な消費の削減の促進が含まれます。

詳しくは www.wwf.fr(https://www.wwf.fr/)、またはwww.panda.org/new(https://wwf.panda.org/wwf_news/)sをご覧ください。

