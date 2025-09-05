ナノ・ユニバースより、マカロニえんぴつはっとりとのスペシャルコラボアイテムが発売！
株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2025年9月11日（木）に大人気ロックバンド「マカロニえんぴつ」はっとりとのスペシャルなコラボアイテムをローンチいたします。
今回発売されるアイテムは、はっとり（マカロニえんぴつ）コラボとして、
デニムジャケット、デニムパンツ、ゴブラン織りコーチジャケット、ゴブラン織りイージーパンツの4型。
また、マカロニえんぴつコラボとして、先日メジャーデビュー10周年を記念して行われた横浜スタジアムでのワンマンライブからデザインを切り取った、Tシャツをマカロニえんぴつコラボとして発売。
発売に合わせて9月11日より、ナノ・ユニバースのECサイトでも特集ページを公開になります。
■特集ページURL
https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/250911-all-makaronienpitsu
■商品情報
はっとり（マカロニえんぴつ）コラボ デニムジャケット
価格：\14,850（税込）
はっとり（マカロニえんぴつ）コラボ タックバギーデニム
価格：\11,550（税込）
はっとり（マカロニえんぴつ）コラボ ゴブランコーチジャケット
価格：\19,800（税込）
はっとり（マカロニえんぴつ）コラボ ゴブランイージーパンツ
価格：\14,850（税込）
マカロニえんぴつコラボ10thAnniversaryTシャツ
価格：\4,950（税込）
マカロニえんぴつコラボ10thAnniversaryTシャツ
価格：\4,950（税込）
【マカロニえんぴつ】
2012年はっとり（Vo/Gt）を中心に神奈川県で結成。
メンバー全員音大出身の次世代ロックバンド。
はっとりのエモーショナルな歌声と、キーボードの多彩な音色を組み合わせた壮大なバンドサウンドを武器に圧倒的なステージングを繰り広げる。
2019年に開催された初の全国ワンマンは追加公演を含む全公演がSOLDOUT。
全国の夏フェスでは各地入場規制に。2020年11月4日、TOY'S FACTORYよりメジャーリリースし、その後もアニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」や、「映画クレヨンしんちゃん 謎メキ！花の天カス学園」の主題歌に決定し快進撃を続け、自身初となる全国ホールツアーのファイナル公演として開催された横浜アリーナ公演が即日完売となる。
2021年11月に配信リリースした「なんでもないよ、」は各配信サイトのサブスクチャートにて1位を獲得。「第63回 輝く！日本レコード大賞」で最優秀新人賞を受賞し、翌年は優秀作品賞にも選ばれ2年連続の受賞を達成！
バンド結成10周年を迎えたツアーでは、日本武道館、大阪城ホール、さいたまスーパーアリーナとそれぞれ2DAYSで開催し完売させ、2023年には自身初となる全国アリーナツアーを開催し全公演SOLD OUT！
2025年にはデビュー10周年を迎え、横浜スタジアム2DAYSをSOLDさせるなど今最も目が離せない注目のロックバンド。
■マカロニえんぴつ more info
Official Website：http://macaroniempitsu.com/
Instagram：https://www.instagram.com/macaroniempitsu_official/
Twitter：https://twitter.com/macarock0616
LINE：https://line.me/R/ti/p/%40macaroniempitsu
TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSJ2JQtKT/
■販売店舗
ナノ・ユニバース 渋谷神南店
ナノ・ユニバース ルミネ新宿店
ナノ・ユニバース ルミネ大宮店
ナノ・ユニバース 名古屋ラシック店
ナノ・ユニバース ルクアイーレ店
ナノ・ユニバース 札幌ステラプレイス店
ナノ・ユニバース オフィシャルＥＣサイト
mix.tokyo
ZOZOTOWN
■ナノ・ユニバース オフィシャルECサイト
https://store.nanouniverse.jp/
■ナノ・ユニバース オフィシャルインスタグラムアカウント
https://www.instagram.com/nanouniverse_official/