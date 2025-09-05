「OSシネマズ」シアター割1周年キャンペーン！【Pontaパス】会員ならレイトショーが毎日1,100円に！ソフトドリンクMサイズ・ビール半額も！

KDDI株式会社

KDDIは2025年10月1日から2026年3月31日まで、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）会員向け特典「シアター割」のOSシネマズでの提供開始1周年を記念して、キャンペーンを実施します。

通常、Pontaパス会員は毎週水曜日にOSシネマズの各劇場での上映映画を1,100円で鑑賞いただけるところ、期間中はどの曜日でもレイトショーなら1,100円にて鑑賞いただけます。また、レイトショー鑑賞者はソフトドリンクMサイズ・ビールを毎日半額にて購入いただけます。

さらに、 Pontaパス初回加入特典として、シアター割サイトからPontaパスに初めてご加入いただいた方に、500円で映画鑑賞できるクーポンをプレゼントします。

専用サイトはこちら▶ http://kddi-l.jp/L4F(http://kddi-l.jp/L4F)

「OSシネマズ」シアター割1周年キャンペーン 概要 レイトショーがどの曜日も1,100円に！ソフトドリンクMサイズ・ビール半額も！

通常、Pontaパス会員は毎週水曜日にOSシネマズの各劇場での上映映画を1,100円で鑑賞いただけるところ、期間中はどの曜日でもレイトショーなら1,100円にて鑑賞いただけます。

また、レイトショー鑑賞者はソフトドリンクMサイズ・ビールを毎日半額にて購入いただけます。

対象劇場：

OSシネマズ全2劇場（ミント神戸、神戸ハーバーランド）

https://www.oscinemas.net/cgi-bin/pc/index.cgi

期間：

2025年10月1日～2026年3月31日

■レイトショーがどの曜日も1,100円

対象：

Pontaパス会員

利用条件：

会員なら毎日、20時以降何度でも対象の劇場にて割引価格にてお求めいただけます。

割引内容：

・一般／1,500円 ⇒ 1,100円

・大学生／1,500円 ⇒ 1,100円

・高校生以下／1,000円 ⇒ 900円

※ 特別料金作品など、一部割引対象外の作品がございます。割引対象外の作品ついては、映画公式ホームページの記載内容をご確認いただくか、または劇場にお問い合わせください。

※作品の映倫区分によってはご鑑賞できる年齢に制限がある場合がございます。

※23時過ぎの上映に関しては、１８歳未満購入不可となります。

■ソフトドリンクMサイズ・ビール半額

対象：

Pontaパス会員・レイトショー鑑賞者

利用条件：

Pontaパス会員・レイトショー鑑賞者なら毎日、映画鑑賞チケット＋クーポンの提示でご購入いただけます。

※1杯/1人、最大2名まで

割引対象・内容：

・ソフトドリンク（M）： 420円 ⇒ 210円

・ビール（キリン一番搾り）※クラフトビール除く： 600円 ⇒ 300円

※表示価格は税込みです。

Pontaパス初回加入特典 映画を500円で鑑賞できるクーポンプレゼント

専用サイト（https://entm.auone.jp/camp/oscinemas/lpc(https://entm.auone.jp/camp/oscinemas/lpc)）からPontaパスに初めてご加入いただいた方に、500円で映画鑑賞できるクーポンをプレゼントします。

対象者：Pontaパス初回加入者

対象日：毎日

対象劇場：OSシネマズ全劇場

提供内容：500円で映画鑑賞できるクーポン

※クーポンは1人1回限りご利用いただけます。

※特別料金の上映にはご利用になれません。別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席があります。

※その他詳細はこちら（https://entm.auone.jp/）をご参照ください。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■「Pontaパス」とは

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員特典を提供する月額制のサブスクリプションサービスです。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。