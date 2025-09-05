韓国出身の歌い手DAZBEE（ダズビー）、2ndフルアルバム「Nostalzia」CD詳細解禁ーCD購入者対象トーク＆サイン会も決定！

The Orchard Japan

11月2日（日）、東京・渋谷のduo MUSIC EXCHANGEにて初の日本ワンマンライブを開催することが決定しているDAZBEE。これに先駆け、10月15日（水）にリリースされる2ndフルアルバム「Nostalzia」の詳細が公開された。

今作は、1stオリジナルアルバム『orbit』の世界観を受け継ぎながらも、ネットミュージックカルチャーの影響を色濃く反映した力強いサウンドが印象的な「LoveXposer」、MV累計再生回数1,900万回を突破した代表曲「愛じゃない」の続編「やまない」、ファンへの献呈曲「Fade Into Starlight」など、新録6曲を含む全8曲を収録。さらに、描き下ろしイラストを多数掲載した特典ブックレットも付属し、作品世界をより深く堪能できる内容となっている。

DAZBEE (ダズビー) | ‘ビターロス (Bitter Loss)’

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Mz47JEvYys0 ]

また、各CDショップでは絵柄の異なるオリジナルポストカードが購入者特典として用意されており、ファン必携のアイテムとなりそうだ。ぜひ店舗ごとの特典も逃さずにチェックして欲しい。

さらに、ワンマンライブ翌日の11月3日（月・祝）には、本アルバム購入者を対象としたトーク＆サイン会の開催も決定。応募抽選制となるため、この貴重な機会をお見逃しなく。

DAZBEE 2ndフルアルバム「Nostalzia」

デジタル配信日：2025年10月15日

配信リンク：https://orcd.co/dazbee_nostalzia

CDアルバム発売日：2025年10月15日

販売サイトリンク：https://lnk.to/DAZBEE_Nostalzia_CD

品番：OCK-10000 JAN：4573603588603 価格：3,300円（税込）

仕様：三方背Box、特典ブックレット(40ページ)、フォトカード1枚封入

レーベル：Accelers

●トラックリスト

1. LoveXposer

2. やまない

3. 才能

4. ビターロス

5. ガーデン

6. シンパシー

7. bamu

8. Fade Into Starlight

2ndフルアルバム『Nostalzia』 発売記念トークショー＆サイン会

日時：2025年11月3日（月・祝） 14:00開始 ＠ 東京都・都内某所

※イベント当日の詳細については、ご当選者様にご案内させていただきます。

ご応募詳細はこちら：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113824

来日公演情報

公演名 ：2025 DAZBEE Concert: orbiter in Tokyo

公演日 ：2025年11月2日（日）

会場 ：duo MUSIC EXCHANGE（東京都渋谷区）

FC先行 ：2025年9月1日（月）より受付開始

チケット：詳細は公式ホームページにてご確認ください

DAZBEE Weverse：https://weverse.io/dazbee/notice/29530

DAZBEE（ダズビー）プロフィール

幼少期から日本のアニメや文化に親しみ、2011年よりボカロ曲の「歌ってみた」動画をニコニコ動画へ投稿開始。透き通る歌声と多彩な表現力で注目を集め、YouTubeチャンネル登録者数は146万人を突破。

2022年3月、1st eSG「声の在り処」でユニバーサルミュージックよりメジャーデビュー。同年8月に2nd eSG「アディオス」、11月に3rd eSG「愛じゃない」を発表。翌2023年には1月に4th eSG「イビツナコトバ」、4月に5th eSG「砂嵐」をリリース。アニメ『ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん』オープニングテーマ「イビツナコトバ」、ロッテ「ZERO」CMソング、スマホ・PCゲーム『メメントモリ』キャラクターソングやアニメOSTなど幅広い作品に参加し、国内外で活動の場を広げている。

【DAZBEEソーシャルリンク】

公式サイト：https://weverse.io/dazbee/feed

YouTube：https://www.youtube.com/@Dazbeeee

X（旧Twitter）：https://x.com/DAZBEE_STAFF

ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。