マネーフォワード、中央大学商学部潮ゼミの「創業体験プログラム」に協力

株式会社マネーフォワードは、学校法人中央大学 商学部の潮ゼミナールに、バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』を無償提供しています。この度、サービスの提供範囲を拡大し『マネーフォワード クラウド連結会計』などの追加提供を行います。潮ゼミでは学生が模擬株式会社を設立し解散するまで、会社の運営を実践的に学ぶ「創業体験プログラム」を実施しています。今回、本プログラムにおけるグループ会社の経理業務に『マネーフォワード クラウド連結会計』を活用します。

本プログラムは、学生が模擬株式会社を設立し運営する、実践を重視した教育プログラムです。学生は事業内容の企画だけでなく、資金調達や監査、株主総会など実際の株式会社と同様の会社経営の実務を体験します。当社は、2021年度に初めて、実践的な学びのサポートを目的としてクラウド型会計ソフト『マネーフォワード クラウド会計』を無償提供しました。

本年度は、模擬株式会社（親会社）と模擬株式会社の事業会社（子会社）4社の連結決算を想定し、実践的な会計業務を行います。そのため、サービスの提供内容を変更・拡大し、中堅企業・上場企業向けのクラウド会計ソフト『マネーフォワード クラウド会計Plus』の他、連結会計システム『マネーフォワード クラウド連結会計』なども無償提供し、より複雑な会計業務の実践に活用いただきます。また当社は、サービスの提供だけでなく、セットアップの協力支援や、経理業務の実態やクラウドを活用した会計業務について解説します。

当社は、本取り組みを通じて、クラウドサービスの教育現場での活用を促していくことで、次世代の経理業務を担うIT人材の育成に貢献していきます。

参考：これまでの潮ゼミへの『マネーフォワード クラウド』無償提供に関するプレスリリース

https://corp.moneyforward.com/news/release/service/20220630-mf-press/

■「創業体験プログラム」活動内容について

本プログラムは、模擬株式会社の事業運営、決算、会計監査などを通じて、経営や会計を実践的に学ぶプログラムです。ゼミに所属する学生が、模擬株式会社を運営し、その後公認会計士による監査、および模擬株主総会を実施する予定です。今年度は、より複雑な連結決算業務を行うにあたり『マネーフォワード クラウド会計Plus』と『マネーフォワード クラウド連結会計』などを利用したバックオフィス業務を行います。

＜無償提供するサービスと対応するバックオフィス業務＞

・『マネーフォワード クラウド会計Plus』を利用した経理業務、決算書類の作成

・『マネーフォワード クラウド請求書』『マネーフォワード クラウド債務支払』を利用した模擬株式会社間での請求書作成と支払い業務

・『マネーフォワード クラウド経費』を利用した経費申請・精算業務

・『マネーフォワード クラウド連結会計』を利用した連結決算業務

■中央大学 商学部 潮清孝教授からのコメント

弊ゼミでは「AI時代の経理パーソン」をテーマに、デジタル技術に精通した会計専門家の育成を目指しています。

今年度の創業体験プログラムでは、例年以上に多様かつ多数の事業にもとづくグループ経営を実施する予定です。そこで「マネーフォワード クラウド連結会計」を利用させていただき、持ち株会社制のもとでの連結決算にも挑戦します。

学生のうちから高度な会計・ERPシステムに触れる機会をいただけることは大変貴重であり、マネーフォワードの皆さまにあらためて感謝申し上げます。

■『マネーフォワード クラウド連結会計』について

『マネーフォワード クラウド連結会計』は、グループ各社のデータ収集やファイル管理を効率化し、経営状況を可視化する連結会計システムです。『マネーフォワード クラウド会計』および『マネーフォワード クラウド会計Plus』とのAPI連携によりデータを自動収集できるだけでなく、Excelファイルのインポートにも対応しているので、他の会計システムを利用している場合もお使いいただけます。

URL：https://biz.moneyforward.com/consolidated-accounting/

