『andGIRL』秋号は9月5日(金)発売　通常版表紙は小林由依さん、特別版表紙は高地優吾さん、Wカバーには美香さんが登場！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が編集制作・発行する女性向けファッション誌『andGIRL』は、2025年9月5日(金)に秋号を発売しました。「アラサーガールの“大人可愛い”は

まだまだ伸びしろアリ！」が大特集の今号の表紙は、【通常版】を小林由依さんが、【特別版】をSixTONESの高地優吾さんが務めます。さらに、今回は『andGIRL』初のWカバー仕様として、裏表紙に美香さんが登場します。

《【通常版】表紙:小林由依さん》《【特別版】表紙:高地優吾さん》

【購入はこちら】

・通常版(定価930円/税込) : https://amzn.asia/d/7w0hayZ

・特別版(定価930円/税込) : https://amzn.asia/d/91VdzxH

■【通常版】表紙を飾るのは小林由依さん！

【通常版】のカバーガールを務めるのは、表紙初登場となる“ゆいぽん”こと小林由依さん！強さを秘めたまなざしがレースワンピのアンニュイなムードを引き立てる、白を基調としたビジュアルです。さらに、インタビューでは櫻坂46を卒業してから1年、「yousti(ユースティー)」としてソロデビューを果たした彼女の等身大の魅力に迫ります。2025年8月27日(水)に発売された1st mini Album『yousti』に込めた思いや、これからの活動に対する素直な気持ちを語ってくれました。「あえてアーティスト名を付けた理由は、“小林由依”では想像できないものをやりたかったから」という彼女が、これからどんな世界を描いていくのかご注目ください。

■高地優吾さんが【特別版】表紙に登場！

小林由依さん

一方、黒を基調とした【特別版】の表紙を飾るのは、SixTONESの高地優吾さん！主演舞台『ある日、ある時、ない男。』の稽古期間中に行われたインタビューでは、稽古場での様子や役づくりの裏側をたっぷり伺いました。さらに、グループとして音楽活動を続けながら、俳優として歩みを重ねる中で感じた演技との向き合い方にも迫ります。プライベートな一面やメンバーとの関係性が垣間見えるエピソードも要チェック！大胆な肌見せに翻弄される表紙ビジュアルとともに、高地さんの今を余すことなくお届けします。

■大人ガールの憧れ(ハート)美香さんが初のWカバーに登場！

2012年の創刊から13年にわたって『andGIRL』を盛り上げ続けてくれた美香さんが、『andGIRL』初のWカバー仕様として裏表紙に登場！今号をひとつの節目として、これまでも表紙を務めてきた姉妹誌の『andGIRL PLUS』という新たなステージへと踏み出します。何歳になっても常に“今”が一番輝いている彼女は、「モデルとしての見せどころはここから」と、とびきりの笑顔で語ってくれました。その姿は、年齢を重ねても輝き続ける“大人ガールの憧れ”そのもの。これからも私たちに新たな魅力を見せてくれる美香さんから目が離せません。

※Wカバー(裏表紙)は通常版/特別版で共通となります。

■秋の気配は、ファッションやメイクで感じてこ(ハート)秋メイク＆通勤コーデも

《【通常版/特別版】Wカバー:美香さん》

大特集は、「アラサーガールの“大人可愛い”はまだまだ伸びしろアリ！」。9月に入っても暑さは続くけれど、真夏の装いのままでは味気ない…そんなアラサーガールに向けて、季節感を意識しながら今すぐ楽しめるファッション＆メイクをご提案します。

岡崎紗絵さんが秋を呼び込むこだわりアイテムを紹介する「暑い秋は、軽やかにスタート！“透け” “ツヤ” “もこ”ですべてうまくいく！」、宮田聡子さんと宮本茉由さんがこの秋のトレンドカラーをセンスよく着こなす「ムードが薫る ブラウンでも盛れる秋(ハート)」、高梨臨さんがシンプル派に向けて洗練コーデのコツを伝授する「おしゃれに見える“シンプルコーデ”をあきらめない！」など、季節の変わり目に気分を一新するアイデアが満載です。さらに、「きれいめシンプル外勤派 紗絵＆大人可愛い内勤派 凪咲の通勤ワードローブ」では、岡崎紗絵さん＆渋谷凪咲さんが働き方に合わせた着回し通勤コーデを徹底解説！すぐに取り入れられるプチプラアイテムも要チェックです。

(写真左から)岡崎紗絵さん、宮田聡子さん、宮本茉由さん(写真左から)高梨臨さん、渋谷凪咲さん

さらに、内田理央さんが旬のトレンドメイクを解説する秋メイク企画「色×質感でつくる大人可愛い秋メイク2025」や、美香さん、鈴木ゆうかさん、鶴嶋乃愛さんがすべてのフェミニンガールに贈る「品よく、華やか(ハート)レディのための秋支度」、話題の天星術占い師・星ひとみ先生監修の開運コーデ「新しい“わたし”に挑戦を！変化を楽しんで運を掴もう(ハート)」もお見逃しなく！

■『andGIRL』初登場！日向坂46・松尾桜さんの素顔をネホハホ(ハート)

(写真左から)内田理央さん、美香さん、鈴木ゆうかさん、鶴嶋乃愛さん

日向坂46の新メンバーオーディションに見事合格し、現在五期生として活動している松尾桜さんが『andGIRL』に初登場！はじめてのソロ雑誌撮影とは思えないほど魅力的でアンニュイな表情を披露してくれました。インタビューでは「奇跡が起きて加入することができました」と語るオーディションの様子や気になる私生活、そして“応援しているアイドル”から“憧れの先輩”へと変わった小坂菜緒さんへのラブコールまで、松尾さんの素顔とまっすぐな思いをお届けします。

松尾桜さん

そのほか、今のうちに秋から冬まで長～く使えるのアウターをリサーチできる「投資価値の高い秋アウターが知りたい！」企画や、充実した毎日を過ごすための「忙しい私たちは、タイパよく“ラクしてきちんと(ハート)”を叶えたい！」など、欲張りなアラサーガールの願いを叶える企画が目白押し。情報満載の一冊をぜひお楽しみください。

■『andGIRL』について

『andGIRL』は、「アラサーになっても、仕事ができても、結婚しても、キラキラしたい「ガール」な大人たちへ！」をコンセプトに、2012年10月に創刊された女性向けファッション誌です。2020年9月の休刊まで旬なメイクや最新コスメなどのビューティ、ライフスタイルなど“大人可愛い”キラキラOLたちの今すぐ知りたい、見たい、体験したい様々な最新情報を発信し続け、数多くの読者やモデルから愛されてきました。休刊以降は『andGIRLweb』( https://www.andgirl.jp/ )として情報を発信してきましたが、復刊を熱望する根強い声に後押しされ、2023年3月に季刊誌として復刊いたしました。

新生『andGIRL』は、「キラキラ感」「モテ(ハート)」「実用的」をキーワードに、仕事でキャリアを積み社会における責任が大きくなっても、結婚して家族が増えても、自分磨きを忘れずに、未来への投資も考える。そんな欲ばりで、キラキラした大人ガールへ向けた、リアルで役に立つファッション、ビューティー、ライフスタイルなど様々な情報を「雑誌×オンラインのハイブリット型メディア」としてオンライン・オフライン両方で広く発信していきます。

公式サイト : https://www.andgirl.jp/

公式Instagram : https://www.instagram.com/andgirl_jp/

公式X : https://x.com/andgirl_jp

公式Pinterest : https://www.pinterest.jp/andGIRL_jp/

【発売・発行・編集制作】

発行 :株式会社DONUTS

編集制作:株式会社DONUTS

発行人 :西村啓成

編集人 :宗像果歩

■株式会社DONUTSについて

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 : https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/