PEANUTSコミック誕生75周年記念！スヌーピーの好物をモチーフにしたドーナツなどを揃えた「ファミマの特別コレクション」を9月9日（火）開始

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる5つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、今年でコミック誕生75周年を迎える『PEANUTS』とコラボレーションしたファミリーマート×スヌーピー「ファミマの特別コレクション」を2025年9月9日（火）から、全国のファミリーマート約16,300店舗にて実施いたします。

【キャンペーン詳細はこちら】

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2509_snoopy_cp_gY8K8SZ.html

■各年代のデザインが大集合！PEANUTSコミック誕生75周年にあわせたオリジナル商品や限定のグッズを展開

このたび、ファミリーマート×スヌーピー「ファミマの特別コレクション」と題して、スヌーピーをはじめとする、世界中で愛されている『PEANUTS』のキャラクターとのコラボレーションキャンペーンを実施します。

ピーナッツの作者が50年間にわたり描いた色々な年代のスヌーピーのイラストを使用したオリジナル商品の発売や、対象商品のご購入で1950年代から最後のコミックが描き上げられた2000年までのスヌーピーや仲間たちの様々な表情が楽しめるファミマ限定オリジナルグッズがもらえる企画を実施いたします。

また、期間中、オリジナル商品などを購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためてご応募いただくと、75周年にちなんだ賞品などが抽選で合計240名さまに当たるキャンペーンも同時に開催します。

さらに、オリジナルグッズや、ファミリーマート限定デザインのシールを店内マルチコピー機でプリントできる「ファミマプリント」も発売いたします。

■PEANUTSコミック誕生75周年のオリジナル商品が登場！

【商品詳細】

【商品名】スヌーピー クッキー＆クリームサンド

【価格】369円（税込398円）

【発売日】2025年9月9日（火）

【発売地域】全国

【内容】白黒のビーグル犬であるスヌーピーのカラーをイメージした、ざくざく食感が楽しいクッキー＆クリームのサンドイッチです。

【使用デザイン】80年代・90年代

【商品名】ルーシーのレモネード

【価格】184円（税込198円）

【発売日】2025年9月9日（火）

【発売地域】全国

【内容】ルーシーがデザインされたレモネードです。レモンの甘酸っぱさが癖になる味わい。はちみつ入り。

【使用デザイン】90年代

※1歳未満の乳児には与えないでください。

【商品名】スヌーピー チョコケーキドーナツ

【価格】156円（税込168円）

【発売日】2025年9月9日（火）

【発売地域】全国

【内容】スヌーピーの好物の一つであるドーナツをモチーフにした商品です。チョコを練り込んだケーキドーナツに、コーティングチョコとバター風味のクランチをトッピングしました。

【使用デザイン】70年代・90年代

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

【商品名】チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ

【価格】165円（税込178円）

【発売日】2025年9月9日（火）

【発売地域】全国（北海道、沖縄県、TOMONYを除く）

【内容】チャーリー・ブラウンの洋服のジグザグ縞模様をイメージしたロールケーキです。チョコチップ入りのバナナ風味クリームをふんわりとした生地で巻きました。

【使用デザイン】60年代・90年代

【商品名】スヌーピーマグ＆白桃ゼリー

【価格】846円（税込930円）

【発売日】2025年9月16日（火）AM10：00～

【発売地域】全国

【内容】PEANUTSコミック誕生75周年を記念した、各年代のスヌーピーが楽しめるオリジナルデザインのマグが付いた白桃味のゼリーです。マグカップのデザインは、全2種類です。

【使用デザイン】PEANUTSコミック誕生75周年特別デザイン

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品については、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※一部の店舗、および地域では取り扱いのない場合がございます。

※一部数量限定の商品がございます。

■オリジナル商品コース

PEANUTSコミック誕生75周年にちなんだグッズが当たる、ファミマのアプリでスタンプ企画を開催！

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、オリジナル商品を購入すると、1品につきスタンプが1個たまります。スタンプをためて、お好みのコースにご応募いただくと、抽選で合計110名さまにオリジナルグッズなどが当たります。

【実施期間】

・キャンペーン期間：2025年9月9日（火）～10月6日（月）まで

・応募期間 ：2025年9月9日（火）～10月10日（金）まで

【スタンプ2個】

ファミマポイント 500円相当：100名さま

【スタンプ8個】

オリジナル75周年お料理セット：10名さま

スヌーピーと仲間たちの形をしたパンケーキが焼ける大人気BRUNOのホットプレートにPEANUTSコミック誕生75周年のオリジナルプレートがセットになった特別セットです。

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。

【対象商品】

スヌーピーのオリジナル商品5商品が対象です。

こちらの販促物がついた商品が対象です。

■菓子コース

対象商品を買うと、ファミマでしか手に入らない限定オリジナルグッズがもらえる！

期間中、対象商品を2個ご購入ごとに、限定のオリジナルグッズがいずれか1個もらえます。

▪第1弾：9月16日（火） 10:00～

「A4クリアファイル」 全6種類

クリアファイル表面には1950年代から2000年までの各年代のアートを使用し、裏面には各年代の名言をあしらっており、時代ごとのスヌーピーや仲間たちの魅力、スヌーピー75年の歴史が楽しめます。

▪第2弾：9月23日（火） 10:00～

「台紙付きダイカットステッカー」 全5種類

PEANUTSコミック誕生から50年間の各年代のアートを使用したスペシャルステッカーが登場。一緒に入っているスヌーピーの小屋の台紙を組み立てて飾ることもできます。

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更になる事があります。

※景品は、なくなり次第終了となります。

※一部地域では対象商品の価格が異なります。

■PEANUTSコミック誕生75周年にちなんだグッズが当たる、ファミマのアプリでスタンプ企画を開催！

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象の菓子を購入すると、1品につきスタンプが1個たまります。スタンプをためて、お好みのコースにご応募いただくと、抽選で合計130名さまにオリジナルグッズなどが当たります。

【実施期間】

・キャンペーン期間：2025年9月16日（火）～10月6日（月）まで

・応募期間 ：2025年9月16日（火）～10月10日（金）まで

【スタンプ2個】

ファミマポイント500円分：100名さま

【スタンプ4個】

オリジナル75周年お出かけセット：30名さま

PEANUTSコミック誕生75周年のデザインをあしらった特別なポーチとトートバッグで、いつものお出かけにぴったりです。

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。

【対象商品】

こちらの販促物がついた商品が対象です。

■スヌーピーとファミリーマートオリジナルグッズも登場！

ファミリーマートでしか手に入らない特別なアイテムを発売します。

【商品名】SNOOPY JOE COOL めっちゃ整う! オールインショルダーバッグ BOOK

【価格】2,700円(税込2,970円)

【発売日】2025年9月12日(金)

【発売地域】全国約7,700店舗

【内容】全7ポケット！ 3層構造でお財布機能付きのめっちゃ整うショルダーバッグです。

※販売展開店舗情報は9月8日（月）17時頃に特設ページ（https://fm-goods.com/dm4.html）に公開いたします。

【商品名】SNOOPY ふわふわ BIG ポーチ & すやすや前髪クリップ 2 個セット BOOK

【価格】2,750円(税込3,025円)

【発売日】2025年9月12日(金)

【発売地域】全国約7,700店舗

【内容】スヌーピーとウッドストックの楽しい食事のシーンがプリントされたBIGポーチと、すやすや眠るかわいいデザインにキュンとしちゃう前髪クリップ2個が、豪華でお得な3点セットです。

※販売展開店舗情報は9月8日（月）17時頃に特設ページ（https://fm-goods.com/dm4.html）に公開いたします。

【商品名】SNOOPY CUP COFFEE TUMBLER BOOK A DELICIOUS TREAT

【価格】2,820円(税込3,102円)

【発売日】2025年9月12日(金)

【発売地域】全国約7,700店舗

【内容】おいしい温度が長持ち！ 結露しないからデスクワークにも便利な真空断熱タンブラーです。

※販売展開店舗情報は9月8日（月）17時頃に特設ページ（https://fm-goods.com/dm4.html）に公開いたします。

【商品名】スヌーピー レジ袋風エコバッグ

【価格】1,800円（税込1,980円）

【発売日】2025年9月18日（木）

【発売地域】全国約7,000店舗

【内容】持ち運びに便利な、コンパクトに畳めるレジ袋風デザインのエコバッグです。

※販売展開店舗情報は9月8日（月）17時頃に特設ページ（https://fm-goods.com/dm4.html）に公開いたします。

【商品名】スヌーピー マスコットチャーム

【価格】1,600円（税込1,760円）

【発売日】2025年9月18日（木）

【発売地域】全国約5,000店舗

【内容】アクリルパーツ付きの、ふわもこお顔型マスコットチャームです。

※販売展開店舗情報は9月8日（月）17時頃に特設ページ（https://fm-goods.com/dm4.html）に公開いたします。

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更になる事があります。

※商品は、なくなり次第終了となります。

※一部の店舗、及び地域では取り扱いのない場合がございます。

■コラボ限定『PEANUTS』のシールを「ファミマプリント」で発売！

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、『PEANUTS』のファミマ限定ビジュアルを使ったシールを発売いたします。75周年アートや、ピーナッツコミック50年間にわたる各年代のイラストを使用した、ステッカーとしてもご利用いただけるシールを選択形式で発売いたします。

販売期間：2025年9月9日（火）10時 ～2025年10月30日（火）23時59分

【商品名】スヌーピー 75thシール（全2種）

【仕様】シール L判・2L判

【価格】L判300円（税込） 2L判500円（税込）

【発売地域】全国

【販売方法】選択形式

【内容】特別な75周年アートを使用したシールです。

【商品名】スヌーピー シブリングス シール（全4種）

【仕様】シール L判

【価格】300円（税込）

【発売地域】全国

【販売方法】選択形式

【内容】スヌーピーの兄弟たちオラフ・スパイク・アンディのシールです。

【商品名】スヌーピー フィルム シール（全10種）

【仕様】シール L判

【価格】L判300円（税込）

【発売地域】全国

【販売方法】選択形式

【内容】ピーナッツコミック50年間にわたる各年代のイラストを使用したシールです。

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。

■ファミリーマート×PEANUTSコミック誕生75周年 サステナビリティの取り組み

地域と共に未来を育むサステナビリティ推進型コラボレーション施策として、ピーナッツが地域を応援します！東京都町田市に「ファミマフードドライブ寄付受付BOX」を期間限定で設置いたします。

日本で唯一のスヌーピーミュージアムに併設するピーナッツカフェ及びミュージアム周辺の町田市内ファミリーマート5店舗にスヌーピーとコラボした限定デザインの「ファミマフードドライブ寄付受付BOX」を設置いたします。

また、全国の「ファミマフードドライブ寄付受付BOX」設置店舗を対象に、期間中に食品を寄付し、アンケートに回答するとスヌーピーオリジナル壁紙が先着1,000名さまにもらえるキャンペーンも開催します。

これにより、全国各地の地域の食支援ならび食品ロス削減の取り組みをより一層促進してまいります。

「ファミマフードドライブ」詳細：https://www.family.co.jp/sustainability/fooddrive.html(https://www.family.co.jp/sustainability/fooddrive.html)

【実施期間】

9月9日（火）～10月31日（金）

【限定デザイン寄付受付BOX設置店舗】

PEANUTS Cafe SNOOPY MUSEUM TOKYO

町田鶴間店

南町田北店

南町田四丁目店

東名町田店

町田成瀬が丘店

【オリジナル壁紙キャンペーン概要】

１）全国のファミマフードドライブ実施店舗で食品寄付をする

２）ファミマフードドライブBOXにあるQRコードからお客さまアンケートに回答

→アンケート回答時に限定壁紙が入手可能になります

※先着1,000名さまのご提供となります

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■PEANUTS 75周年について

しあわせは...75年。1950年、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングが初めて世の中に紹介されました。以来75年、PEANUTSは世界的な現象となり、受賞歴のあるアニメーション・コンテンツ、ステージショーやライブ体験、注目のコラボレーション、リテールプログラムを世界中で展開しています。芸術家、音楽家、哲学者、そしてファンは、70年以上にわたってチャールズ・シュルツ氏の創作にインスピレーションを受けてきました。そして、人間の経験をとても美しく、かつシンプルに表してくれる、この愛すべきキャラクターたちに終わりはありません。

■スヌーピーミュージアムについて

スヌーピーミュージアム（東京都町田市・南町田グランベリーパーク）は、アメリカ・カリフォルニア州にあるシュルツ美術館＆リサーチセンターの世界で唯一の公式サテライト（分館）です。同館が所蔵する原作コミック「ピーナッツ」の貴重な原画を企画展示するほか、作者チャールズ・シュルツに関するコーナーや、スヌーピーやピーナッツ・ギャングをダイナミックな展示でご紹介しています。

そんなスヌーピーミュージアムは2025 年 9 月 6 日（土）より、「もっとスヌーピーだらけに」をテーマに、展示も体験もさらにパワーアップします。メインコンテンツとなる企画展では、「ピーナッツ」誕生 75 周年を記念し、スヌーピーのさまざまな表情をたっぷりとご紹介。ファンならずとも楽しめる内容となっています。

さらに、隣接する鶴間公園などには、屋外装飾やフォトスポットが登場。あちこちにさまざまなスヌーピーが現れ、「ピーナッツ」の世界観を存分にお楽しみいただけます。

https://snoopymuseum.tokyo/

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」

https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」

https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」

https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

※画像ご掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 (C) 2025 Peanuts ）