menu、埼玉・東京・福岡でサービス拡大

menu株式会社

menu株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：信田篤男）が運営するデリバリーアプリ「menu」は、2025年9月5日（金）より、埼玉県の南鳩ヶ谷エリアで新たにデリバリーサービスの提供を開始いたします。また、同日より東京都・福岡県の合計18エリアでサービス提供時間を延長いたします。

menuは、より多くの皆さまにデリバリーサービスを体験いただくため、9月5日（金）より埼玉県（南鳩ヶ谷）で新たにサービスを開始します。また同日より、福岡県（博多）の6エリアでサービス提供時間を24時間に拡大し、東京都（用賀・東陽町・雪谷）と福岡県（博多）の合計12エリアでデリバリー対応時間を延長します。

今回のサービス拡大により、夜間でも飲食店やコンビニなどで注文が可能になるため、様々なライフスタイルに合わせてより便利にご利用いただけます。

今回の配達エリア拡大およびデリバリーサービスの提供時間延長は7月・8月に続き3ヶ月連続です。menuでは今後もお客さま・配達員さま・加盟店さまのそれぞれが「三方良し」となるデリバリープラットフォームを目指し、さらなる利便性の向上を推進してまいります。

●デリバリーサービスエリア詳細

■サービス拡大エリア

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46860/table/263_1_080a552215be9098625f5845ba0cd8de.jpg?v=202509051025 ]

■24時間対応エリア

※2025年9月5日（金）は10:00～24:00

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46860/table/263_2_fee30e67c7553be94d361c1ba366839a.jpg?v=202509051025 ]

■営業時間拡大エリア

※2025年9月5日（金）は10:00～24:00、以降8:00～24:00

●menu株式会社について

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/46860/table/263_3_3e24299fdc409632d22f1dfbc2999d49.jpg?v=202509051025 ]

“あらゆるものが欲しい時に快適に手に入る生活インフラ”を目指し、日本発デリバリーアプリ『menu』を運営。2023年にはKDDI・レアゾンHDとのジョイントベンチャー化。Pontaパス会員なら配達無料で、商品単位の「口コミ機能」や、アプリひとつでシームレスに楽しめる「ゲーム機能」を搭載。毎日に“ちょっとした嬉しい・楽しい時間"を提供するため、今後も様々な取り組みを行なってまいります。

- 展開エリア：33都道府県（デリバリー）

- アプリダウンロード料金：無料

- アプリダウンロードURL：https://go.menu.jp/MWIV/adz9ak8o

- 対応OS：iOS/Android

●「Pontaパス」について

スマホだけに留まらず、日常の「HAPPY」をお届けするおトクなクーポンや新しい体験のきっかけとなる特典提供をはじめ、スマホでお楽しみいただけるエンタメデジタルコンテンツや便利なアプリ、あんしんのスマホサポートなどを月額情報料548円/初回30日無料で全てのキャリアのお客さまが利用可能なサービスです。

- ローソンで使えるクーポンが週替わりでもらえる「ウィークリーLAWSON」や、対象店舗（Ponta加盟店で）最大2%Pontaポイント還元される「Pontaパスブースト」特典の提供- ファストフード店や飲食店など、街で使える無料クーポン/割引- 「au PAY マーケット」でおトク（ポイント還元/送料無料 ）なお買い物- デリバリーサービスの配達料無料- 映画館での鑑賞料金などの割引- 映像（ドラマ/アニメ/映画）、音楽、書籍（雑誌/マンガ）、ライブの主要エンタメが楽しめるコンテンツ- 写真やアドレス帳などのデータをお預かり/ウイルス感染や不正サイト等をブロック/フリーWi-Fi接続時の通信を保護するなど、スマホをあんしんに使える

最新の特典内容など詳細は、こちら(https://prcp.pass.auone.jp/main/) を参照ください。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税込です。