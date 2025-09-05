バルテス、ICT総合イベント「DISわぁるどin山形」に出展

バルテス・ホールディングス株式会社

バルテス・ホールディングス株式会社のグループ会社で、ソフトウェアテストおよび品質向上支援をおこなうバルテス株式会社（本社：大阪市西区、東京都千代田区、代表取締役社長：田邊浩一、以下、バルテス）は、2025年9月10日（水）から11日（木）にかけて開催される「DISわぁるどin山形」（主催：ダイワボウ情報システム株式会社）に出展いたします。

本イベントは、最新のICTソリューションが一堂に会する展示会で、約180社の企業・団体が参加します。地域企業をはじめとする幅広い来場者に向けて、新しい価値とビジネスの可能性を提供する場となっています。

バルテスは「セキュリティ」ゾーンにて、以下のテーマで展示いたします。

・「Webアプリケーションを守る！」

・「ソフトウェアテストの自動化で効率化」

これらをテーマに、中小企業でも簡単・低コストで導入できるWebアプリケーションファイアウォールや脆弱性診断、IT人材不足対策や業務効率化を支援するテスト自動化ソリューションなどを、具体的な活用事例とともに紹介いたします。開発・運用現場の課題に対し、実践的で効果的な解決策を提案いたします。

今後もバルテスは、ソフトウェア品質の専門企業として、テスト技術やセキュリティ対策を通じて社会全体のデジタル活用の発展に貢献するとともに、展示会やセミナーを通じて最新情報を発信し、お客さまの課題解決に寄与してまいります。

■イベント概要

名称：DISわぁるどin山形

開催日時：2025年9月10日（水）～11日（木）

参加費用：無料 ※事前申込制

開催場所：山形国際交流プラザ（山形ビックウイング）

〒990-0076 山形市平久保100番地

主催：ダイワボウ情報システム株式会社

後援：山形県、山形市、一般社団法人山形県情報産業協会、山形商工会議所、

山形県立産業技術短期大学（順不動）

詳細URL：https://www.dis-world.com/yamagata/2025/

申込URL：https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/dis-world25-yamagata/

■出展内容

展示ゾーン：セキュリティ

展示タイトル：「Webアプリケーションを守る！」「ソフトウェアテストの自動化で効率化」

■バルテスグループについて

バルテスグループは、ソフトウェアテストをメインとした品質向上支援サービスを提供している本業界のリーディングカンパニーです。上流工程における品質コンサルティング、体系的なテストエンジニアの教育プログラムに加え、生成AIテストツール開発・活用を通じた品質向上にも積極的に取り組んでおります。バルテス株式会社は、ソフトウェアテストに関する国際的な資格認定機関である「ISTQB」の最高位ランクである「Global Partner」に日本で初めて認定された企業です。

【バルテス・ホールディングス株式会社】

企業名：バルテス・ホールディングス株式会社

証券コード：4442（東京証券取引所グロース市場）

代表者：代表取締役会長 兼 社長 田中真史

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座1-3-15 関電不動産西本町ビル8F

（東京本社）東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル11F

設立：2004年4月19日（2023年10月より持株会社体制に移行）

資本金：9,000万円

従業員数：962名（2025年6月末 グループ8社計）

ウェブサイト：https://www.valtes-hd.co.jp/

【バルテス株式会社】

企業名：バルテス株式会社

代表者：代表取締役会長 田中真史

代表取締役社長 田邊浩一

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座1-3-15 関電不動産西本町ビル8F

（東京本社）東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル11F

設立：2023年4月6日（2023年10月にバルテス分割準備株式会社から商号変更）

ウェブサイト：https://www.valtes.co.jp/