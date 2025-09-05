LINEを活用したマーケティングシステム「Mico Engage AI」が「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」LINEマーケティングツール部門で「Good Service」受賞

株式会社Mico

株式会社Mico(本社:大阪市北区、代表取締役:山田 修、以下、当社)が提供する、LINEマーケティングプラットフォーム「Mico Engage AI(ミコ エンゲージ AI)」は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が今最も評価されているSaaS（※1）を表彰する「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」(※2) LINEマーケティングツール部門の「Good Service」(※3)を受賞したことをお知らせいたします。

また、口コミによるサービス項目別評価の全9項目のうち「カスタマイズ性No.1」「サービスの安定性No.1」「機能満足度No.1」「使いやすさNo.1」「お役立ち度No.1」 (※4)で合計5項目でNo.1に選出されました。

受賞サービス「Mico Engage AI（ミコ エンゲージ AI）」について

今回受賞したサービス「Mico Engage AI（ミコ エンゲージ AI）」はAIを活用して顧客エンゲージメントを高める、LINEマーケティングツールです。LINE公式アカウントを高度に拡張した機能に加え、マルチチャネルでデータを収集し、お客様にとって最適なコミュニケーションを可能にします。生活者を対象としたビジネスを展開する企業を中心に1,200以上のブランドで導入実績がございます。

▼「Mico Engage AI」サービスサイトはこちら

URL：https://mico-inc.com/engage/

「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」について

「BOXIL SaaS AWARD（ボクシル サース アワード）」は、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を運営するスマートキャンプが、優れたSaaSを審査、選考、表彰するイベントです。今回の「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」は、2024年7月1日から2025年6月30日の1年間に「BOXIL」上へ新たに投稿された口コミをもとに選出しています。

▼「Mico Engage AI」の「BOXIL」掲載ページはこちら

URL：https://boxil.jp/service/8328/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します

※2「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」の詳細、選考基準は、公式サイト（https://boxil.jp/awards/2025-Autumn/)をご覧ください。

※3「Good Service」とは「BOXIL」上に投稿された口コミを対象に、各カテゴリで総得点の高いサービスに対してスマートキャンプから与えられる称号です。

※4 「機能満足度No.1」「営業担当の印象No.1」「お役立ち度No.1」「サービスの安定性No.1」「カスタマイズ性No.1」「初期設定の容易さNo.1」「料金の妥当性No.1」「サポートの品質No.1」とは「BOXIL」上に投稿された「口コミによるサービス評価」9項目を対象に、各カテゴリ、各項目において一定の基準を満たした上で、最も高い平均点を獲得したサービスに対して、スマートキャンプから与えられる称号です。

株式会社Micoについて

株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。

会社名：株式会社Mico

所在地：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 WeWork御堂筋フロンティア

代表者：代表取締役社長 山田 修

設立：2017年10月30日

資本金：1億円 (累計調達額：63億円)

事業内容：LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」、1to1ビジネスチャット「BizClo」、会員証LINEミニアプリ「ミコミー」とAIコール「Mico Voice AI」の企画・開発・販売

公式HP：https://mico-inc.com/