「SMBCの森」間伐材を横須賀バイオマス発電所で利用　～(株)三井住友銀行の営業拠点へ電力供給～

TREホールディングス株式会社

当社グループ傘下の株式会社タケエイグリーンリサイクル（神奈川県横須賀市）は、株式会社三井住友銀行（東京都千代田区、以下「三井住友銀行」）が進める「SMBCの森」プロジェクトに賛同し、当森林で発生した間伐材を横須賀バイオマス発電所で受け入れ、その電力を三井住友銀行の営業拠点へ供給することとなりましたので、お知らせいたします。

「SMBCの森」は、神奈川県伊勢原市日向地区に位置する約220haの森林で、三井住友銀行はこの森林の保全や再生を通じ、地球温暖化防止や生物多様性の維持等に取り組まれています。具体的には１.植生調査を基にした生物多様性の維持、２.森林由来のクレジットの創出、３.環境教育サイトの設置と環境プログラムの実施、４.バイオマス発電や間伐材等を活用した「森林業の活性化」等であり、今般の取り組みは４.に該当いたします。

この度受け入れた間伐材は、木質バイオマス発電の燃料として使用し、その電力は神奈川県内にある三井住友銀行の一部営業拠点へ供給いたしました。これにより、当社グループが各拠点で実現している「電力の地産地消」と同様に、燃料調達～発電～電力使用までを神奈川県内で行うスキームが実現しました。神奈川県においては２例目となります※。本取り組みを通じて、当社グループの再生可能エネルギー事業を推進し、高度循環型社会と脱炭素社会の実現に一層貢献してまいります。

横須賀バイオマス発電所間伐材の搬入、チップ化の様子

※神奈川県での１例目については下記プレスリリースをご参照ください。

2023/3/30付当社プレスリリース：京浜急行電鉄(株)「みうらの森林(もり)プロジェクト」への参加 ＜第２弾＞再生可能エネルギー供給販売のお知らせ(https://www.takeei.co.jp/pdf/news_20230330.pdf)