ブーストマーケティング株式会社、タレント肖像をサブスクで提供する『ビジネスブースト』に、藤崎奈々子さんが参画
ＢＢＤイニシアティブ株式会社

X-Tech（クロステック）プラットフォームを通じて持続可能な社会を目指すことを目的に、デジタルトランスフォーメーションを推進するＢＢＤイニシアティブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループCEO 稲葉 雄一、東証グロース上場：証券コード5259）は、グループ子会社であるタレントテックカンパニーのブーストマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 藤田 徳浩）が、タレントの肖像をサブスクで提供する『ビジネスブースト（BB）』（https://www.boostmktg.co.jp/bb/）に、藤崎奈々子さんにご参画いただきましたことをお知らせいたします。





◆プロフィール


藤崎奈々子


日本テレビ系バラエティ『ウッチャンナンチャンのウリナリ！！』でレギュラーを務め、天然キャラクターで一躍ブレイク。その後も、多数のCMやバラエティで活躍。また、ラーメン・チェーン店のプロデュースを行うなど、多方面で活動。



●CM・広告


Shawnee(ショーニー)


株式会社ネットリソースマネジメント「オフィスカルテ」


エステティック na・ki・re


マツモトキヨシ


セイコーエプソン


DHC


カーセブン


ソフトバンクモバイル（旧・ジェイフォン東北／デジタルツーカー東北時代）


ライフコーポレーション


テレ&パル50電話帳（2004年・2005年版、サイネックス）　




サービス詳細


肖像活用のご提案の他、コラボ商品の開発、イベント出演、動画出演など、企業のニーズに合わせたご提案いたします。


詳しくはお問い合わせください。（https://www.boostmktg.co.jp/bb/inquiry/）



今後の展開


テレビ広告中心の広告ビジネスからネット広告に移り変わってきている昨今、広告のデジタル化が進み媒体の活用方法も多様化が進んできました。


『ビジネスブースト』のビジネスモデルは、大きな契約金で成り立ってきていたタレント活用を、タレント広告未体験のベンチャーをはじめとした多くの企業にサブスク型タレントを活用することによって、企業のアクセス増加、認知度アップ、信頼性アップ、競合企業との差別化を狙い、広告体験を通じてタレントを活用した広告効果を実感していただくことを可能にします。


当社は引き続き、ＢＢＤイニシアティブグループのサービスの向上及び充実を図り、ユーザー企業様の一層のコミュニケーション活性化・生産性向上、売上アップを目指してまいります。



◆ブーストマーケティング株式会社 会社概要


商　　号：　ブーストマーケティング株式会社


設　　立：　2022 年 10 月 24 日


本　　社：　東京都港区愛宕二丁目５番１号


代 表 者 ：　代表取締役社長　藤田 徳浩


事業内容：　タレントテック事業


会社URL：　https://www.boostmktg.co.jp/



■タレントパワーで企業の成長を支援する『ビジネスブースト』とは


商品・サービスの広告・プロモーションや、企業のブランディング活動、採用活動に利用できる、有名タレントの写真素材サブスク提サービスです。


https://www.boostmktg.co.jp/bb/#block1/



(C)クレジット不要！


レンタルフォトなどに義務付けられている煩わしいCopyright表記は無しでご利用いただけます。



イメージキャラクター表記が可能！


サービス、企業のイメージキャラクター/アンバサダーの表記※が可能です。


プレスリリース等でもお役立ていただけます。　※タレント毎に表現が異なります



豊富なタレント素材から選べる！


豊富な写真素材も『ビジネスブースト』の魅力です。多彩なタレント素材の中からお選びいただけます。