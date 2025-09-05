【名鉄百貨店本店】「第21回 最後の大九州展」9月10日（水）～9月16日（火）まで

株式会社名鉄百貨店




絶対に食べたい！九州の定番名物グルメ！





長崎＜岩崎本舗＞


3日間かけて仕込んだふわとろ絶品の角煮まんじゅう！


　長崎角煮まんじゅう（5個）2,950円


　[特別奉仕品]角煮きりおとし（180ｇ）


　★お一人様3袋まで・各日150袋限り　730円






福岡＜ふくや＞


明太子の発祥と言われるふくやの明太子。


　１.味の明太子（100ｇ）1,296円


　２.めんツナかんかん（レギュラー）（90ｇ）370円


　[特別奉仕品]ふくやの家庭用明太子（切れ子）無着色（中辛・辛口）（250ｇ）


　★各日各50パック限り　各1,890円






福岡＜博多とりかわ大臣＞


カリッとした食感とジューシーな味わいが特徴の絶品とりかわ。


　博多とりかわ（たれ・しお）（10本）各1,836円


　[特別奉仕品]博多とりかわ（たれ・しお）（10本）


　★お一人様1パック限り・各日計30パック限り　各1,469円






鹿児島＜Dining 萬來＞


８時間の煮込み・熟成・漬け込みで黒豚の旨味を最高に引き出した萬來が誇る自信作！


　鹿児島黒豚角煮弁当（1折）1,512円


　[特別奉仕品]さつま豚弁当


　★お一人様2折まで・各日30折限り　1,080円






宮崎＜チキン南蛮専門店 金の皿＞


宮崎県の郷土料理チキン南蛮と鶏炭火焼きが一度に楽しめるお弁当。


　チキン南蛮と鶏炭火焼の弁当（1折）1,350円


[特別奉仕品]チキン南蛮と鶏炭火焼の弁当（1折）


★お一人様2折まで・各日30折限り　1,080円






佐賀＜佐が家＞


佐賀が誇るブランド牛「佐賀牛」のサーロインステーキとすき焼きが一度に楽しめるお弁当。


　佐賀牛サーロインステーキすき焼き弁当（1折）2,268円


[特別奉仕品]佐賀牛すき焼き弁当（1折）


★お一人様1折限り・各日20折限り　1,296円






長崎＜三井楽水産＞


まるで刺身のような生に近い鯖が楽しめる大人気商品。


　１.五島鬼鯖棒鮨（1本）3,564円


　２.あぶり鬼鯖鮨（1折）★各日30折限り　1,998円






鹿児島＜鹿児島豚骨ラーメン 麺屋剛＞　※イートイン


チャーシューなどをてんこ盛りにトッピングした究極の1杯。


　１.めいてつ九州展 最後の極上の一杯（1杯）★各日50杯限り　1,760円


　２.剛麺黒（1杯）1,130円


　３.剛麺・半チャーハンセット（1セット）1,380円




秋の味覚”栗スイーツ”が味わえる





福岡＜メロンパン専門店 カシェット＞


メロンパン生地の頃ねにマロンクリームをたっぷり入れ込んだ新感覚コロネ。


　めろんでコロネ（1個）各594円


　[特別奉仕品]メロンリング3種セット（3個）


　★各日50セット限り　1,000円






熊本＜福田屋 熊本和栗庵＞


熊本県産和栗のモンブランクリームが餅を覆いつくす贅沢な一品。


　１.和もんぶらん餅（6個）★各日250箱限り　1,400円


　２.栗好き（6個）1,360円






１.福岡＜オスピターレ＞


パリッとした食感がやみつきになるナポリ伝統のドルチェ。


スフォリアテッラ（和栗マロン）（1個）各420円



２.熊本＜ペプチード＞


圧力蒸し焼製法で調理されており、皮がむきやすく甘く柔らかな食感が特徴。


おいしい塩焼き栗（220ｇ）1,080円




九州を代表する銘菓も多数ラインナップ





１.福岡＜かさの家＞


梅ヶ枝餅（5個）750円


[特別限定品]よもぎ梅ヶ枝餅（5個）


★お一人様1セット限り・各日50セット限り　750円



２.熊本＜くま純＞


熊本いきなり団子（1個）各251円


[9/13㊏・9/14(日) 2日間限定 特別奉仕品]熊本いきなり団子（5個）


★お一人様1セット限り・各日30セット限り　750円






鹿児島＜明石屋＞


風味豊かな自然薯の独特の香りと柔らかな口あたりが特徴の軽羹。


１.軽羹饅頭（1個）216円


２.軽羹（5枚）1,350円






福岡＜さかえや＞


九州産のさつまいもを使用した、硬すぎないサクサクとした食感が特徴。


ソフトかりんとう（250ｇ）1,200円




新登場のアンテナショップ





＜大分・鹿児島・沖縄のアンテナショップ＞


(一例)


・大分＜さびえる＞（5個）497円


・鹿児島＜おさつほっこり 紅はるか＞（18ｇ×6袋）1,080円


・沖縄＜紅いもタルト＞（6個）1,426円




第21回 最後の大九州展



場　所：名鉄百貨店本店[本館]7階催場


期　間：9月10日（水）～9月16日（火）


時　間：10時00分～20時00分　※最終日は18時閉場


店舗数：計64店舗（食品：46店舗、リカー：7店舗、工芸：11店舗）


　※都合により出店を中止する場合がございます。


　※一部商品について、入荷の遅れ・中止・売り切れとなる場合がございます。


　※催場ではスマホ決済はご利用いただけません。


　※写真は調理例・イメージです。



第21回最後の大九州展 :
https://mds.e-meitetsu.com/event/0910-16daikyusyuten.html
※9月6日(土)10時00分よりご覧いただけます。


店舗概要



店名：名鉄百貨店本店


住所：〒450-8505　愛知県名古屋市中村区名駅一丁目2番1号


電話：052-585-1111（代表）


営業時間：10時00分～20時00分　※一部営業時間が異なる売場がございます。



名鉄百貨店公式ＨＰ :
https://mds.e-meitetsu.com/