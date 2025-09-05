







駐日英国大使館は、2025年９月５日（金）、英国空母打撃群の東京寄港を記念した、英国海軍空母「MSプリンス・オブ・ウェールズ」の給養員と海上自衛隊護衛艦「いずも」給養員によるカレー作りを通じたコラボレーション動画「日英友好セイラーズカレー」を公開しました。本動画では、19世紀前半に英国海軍から日本へ伝来したとされるカレーを切り口に、両国の人と人との繋がりを通じた友好的なパートナシップを紹介しています。カレーは今や日本の国民食として広く親しまれていますが、その起源には英国海軍と日本の交流があり、本動画は両国の長きにわたる絆を象徴する内容となっています。

動画の中で、英国海軍空母「MSプリンス・オブ・ウェールズ」給養員は英国の定番カレーであるチキン・ティカ・マサラとオニオンバージ―を、海上自衛隊護衛艦「いずも」給養員は日本の定番カレーであるチキンカレーを調理しました。撮影中に両国の給養員たちは、それぞれのこだわりのカレーのレシピや使用している調味料、こだわりの調理方法などについて意見を交換しました。料理を通じて自然に生まれる笑顔と交流の様子は、両国の艦艇乗組員同士の友情と信頼関係を物語っています。

本動画企画は、英国空母打撃群の東京寄港に合わせた広報活動の一環であり、日英両国の人と人のつながりを発信するものです。動画は、駐日英国大使館公式Youtubeチャンネルおよび公式ソーシャルメディアチャンネルにて公開されています。

（画像左：海上自衛隊護衛艦「いずも」チキンカレー、画像手前・右：英国海軍空母「HMSプリンス・オブ・ウェールズ」チキン・ティカ・マサラとオニオンバージ―）

英国海軍空母「MSプリンス・オブ・ウェールズ」給養員 コメント：

「（海上自衛隊護衛艦「いずも」の方々の）使用する野菜の種類や肉の調理方法はとても興味深かったです。我々の伝統的なスタイルでは、ソースの中で肉を煮込んでベースを作るのですが、お肉を先にローストして、その後にルーを入れらているのを拝見し、非常にユニークであると感じました。」

護衛艦「いずも」 給養員長 １等海曹 佐藤秀樹 コメント：

「今回、英国の方とカレーを作ることにより、（こういうこともしているんだなという）我々に対しての気づきもあり、非常に勉強になりました。日本と英国は遠い国ですけれど、結局海は繋がっています。我々は同じ船乗りとして、勤務できるという環境というのは同じだと思うので、（今回の経験を）今後も我々の普段の作業に活かしていきたいと思っています。」

■今回動画で紹介されているカレーのレシピ

英国海軍空母「HMSプリンス・オブ・ウェールズ」

チキン・ティカマサラのレシピ：英空母 プリンス・オブ・ウェールズ｜カレー｜海上自衛隊レシピ

海上自衛隊護衛艦「いずも」

チキンカレーのレシピ：護衛艦 「いずも」｜カレー｜海上自衛隊レシピ

■英国海軍空母「HMSプリンス・オブ・ウェールズ」と海上自衛隊護衛艦「いずも」によるコラボレーション動画「日英友好セイラーズカレー」のダウンロード： https://youtu.be/Gr0pSZ-qfiw

■ 英国空母打撃群東京寄港：英国空母打撃群（CSG）の旗艦であるHMSプリンス・オブ・ウェールズは、日本を含むインド太平洋地域への8か月間にわたる「ハイマスト作戦（Operation HIGHMAST)」の一環として、2025年8月28日（木）から9月２日（火）にかけて東京へ寄港しました。